НБУ хочет изменить правила использования налички: кого коснется

Предложение НБУ об усилении прозрачности операций по переводу наличных средств за услуги бизнеса не коснется физических лиц. Т.е. украинцы, как и раньше, смогут выбирать удобный для них вид расчета за услуги или товары. Причем это касается как физлиц-предпринимателей ("ФОПов"), так и других юрлиц.

Об этом сообщили в самом Нацбанке. Там отметили: в предложении речь идет о том, что наличные, перечисленные гражданами в пользу "ФОП"/юридических лиц, "должны быть обязательно засчитаны поставщиками платежных услуг на счета последних (по номеру IBAN) в безналичной форме".

"В социальных сетях распространяется недостоверная информация, что граждане не смогут делать переводы или платить наличными за услуги или товары "ФОП" и других юридических лиц. Это не так. Для граждан ничего не меняется: они по-прежнему могут выбирать удобный для них вид перевода и расчета за услуги или товары "ФОПов" и других юридических лиц – наличными или безналичными", – говорится в сообщении.

Что предшествовало

Заявлению НБУ предшествовало вынесение им на публичное обсуждение предложения исключить возможность получения бизнесом налички от физлиц за услуги и товары без открытия счета. Также предполагается:

обновление отдельных требований по изъятию из обращения и передачи для исследования сомнительных банкнот и монет;

уменьшение срока проведения Национальным банком соответствующих исследований.

Monobank обновил правила получения денег от других лиц

Тем временем украинский мобильный банк monobank изменил принцип работы своего сервиса "Банка", который позволяет собирать средства на любые цели. В частности, там предоставили возможность осуществлять переводы по системе IBAN, что упрощает сбор средств от бизнеса.

"Если вы зарегистрированы в реестре волонтеров, то юрлицо сможет даже не платить налоги за такой донат. Скорее всего, юрлицо попросит вас написать официальное приглашение присоединиться к сбору, поэтому вы можете шаблон заявления забрать здесь или в поддержке", – объяснил сооснователь monobank Олег Гороховский.

Кроме того, в сервис добавили возможность сохранять чужие "Банки". Для этого нужно:

перейти по ссылке в приложение;

нажать соответствующий флажок.

"Теперь все интересующие вас Банки под рукой и не нужно их повторно искать в соцсетях. Вы можете постоянно мониторить прогресс сбора. Самое важное – теперь вы можете настраивать периодические отчисления на выбранные Банки", – объяснил суть нововведения Гороховский.

Помимо этого, фондам предоставили возможность открывать много сборов одновременно. "Новая версия постепенно становится доступной всем, если вы еще не видите обновления, пожалуйста, подождите", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время карту ПриватБанка, у которой заканчивается срок действия, можно перевыпустить – и продолжать пользоваться ею. Cделать это можно в любом из отделений банка.

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