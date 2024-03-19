Monobank обновил правила получения денег от других лиц: что изменилось

Украинский мобильный банк monobank изменил принцип работы своего сервиса "Банка", который позволяет собирать средства на любые цели. В частности, там предоставили возможность осуществлять переводы по системе IBAN, что упрощает сбор средств от бизнеса.

Об этом рассказал сооснователь monobank Олег Гороховский. "Если вы зарегистрированы в реестре волонтеров, то юрлицо сможет даже не платить налоги за такой донат. Скорее всего, юрлицо попросит вас написать официальное приглашение присоединиться к сбору, поэтому вы можете шаблон заявления забрать здесь или в поддержке", – отметил он.

Кроме того, в сервис добавили возможность сохранять чужие "Банки". Для этого нужно:

перейти по ссылке в приложение;

нажать соответствующий флажок.

"Теперь все интересующие вас Банки под рукой, и не нужно их повторно искать в соцсетях. Вы можете постоянно мониторить прогресс сбора. Самое важное – теперь вы можете настраивать периодические отчисления на выбранные Банки", – объяснил суть нововведения Гороховский.

Помимо этого, фондам предоставили возможность открывать много сборов одновременно. "Новая версия постепенно становится доступной всем, если вы еще не видите обновления, пожалуйста, подождите", – резюмировал он.

Клиентам ПриватБанка посоветовали заменить карты

В то же время карту ПриватБанка, у которой заканчивается срок действия, можно перевыпустить – и продолжать пользоваться ею. Cделать это можно в любом из отделений банка.

"Откройте меню "Кошелек" – выберите карту, которую хотите перевыпустить, – нажмите "Заказать карту", – сообщили в "Привате". Перевыпущенную карту можно также заказать с доставкой по Украине или за границу.

Кроме того, в системе "Приват24" можно оформит мгновенную Digital-карту. Она дает возможность:

производить оплаты с помощью смартфона;

"покупать оплаты";

снимать наличные в банкоматах ПриватБанка.

Чтобы оформить такую карту, нужно в в системе "Приват24" зайти в раздел "Все карты". После этого:

нажать "Добавить";

выбрать "Digital-карта".

В банке напомнили, что на период военного положения в Украине "срок действия всех пластиковых карт был автоматически продлен на 30 месяцев". Поэтому все карты продолжат работать без ограничений "как для оплаты покупок, каких-либо услуг, так и получения наличных".

Как сообщал OBOZ.UA, платежные карты государственного Ощадбанка, у которых срок действия подходит к концу, будут работать по крайней мере до 31 марта. Впрочем, не исключено, что этот срок будет продлен – как уже происходило ранее.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!