Клиентам крупного банка посоветовали заменить карты: кому стоит прийти в отделение

Карту ПриватБанка, у которой заканчивается срок действия, можно перевыпустить – и продолжать пользоваться. Cделать это можно в любом из его отделений.

Об этом рассказали в самом банке. Там отметили: также перевыпущенную карту можно заказать с доставкой по Украине или за границу.

"Откройте меню "Кошелек" – выберите карту, которую хотите перевыпустить – нажмите "Заказать карту", – сообщили в "Привате".

Кроме того, отметили там, в системе Приват24 можно оформит мгновенную Digital карту. Она дает возможность:

производить оплаты с помощью смартфона;

"покупать оплаты";

снимать наличные с банкоматов ПриватБанка.

Чтобы оформить такую карту, нужно в в системе Приват24 зайти в раздел "Все карты". После чего:

нажать "Добавить"

выбрать "Digital карта".

В то же время, в банке напомнили, что на период военного положения в Украине "срок действия всех пластиковых карт был автоматически продлен на 30 месяцев". Поэтому все карты продолжат работать без ограничений "как для оплаты покупок, каких-либо услуг, так и получения наличных".

ПриватБанк "блокирует" карты после погашения задолженности

Тем временем, клиент ПриватБанка пожаловался, что после полного погашения задолженности банк ввел ограничения по его карте. В самом Привате говорят, что это – стандартная процедура и через несколько дней после погашения ограничения будут сняты.

"Позвонили, что просроченная задолженность, попросили закрыть. Через пару часов закрыл всю сумму. На следующий день ограничение по карте. Звоню в колл-центр, спрашиваю почему ограничения. [Отвечают, что] Просроченная задолженность, при закрытии кредитных средств банк пересматривает возможность выдать средства снова", – говорится в жалобе.

В ПриватБанке же ответили, что после погашения просроченного платежа ограничение по карте снимается автоматически. Однако не сразу, а в течении 3-х рабочих дней.

В то же время особое непонимание у клиента учреждения вызвала возможность "бросать по 20 грн каждый месяц" на карту с просроченной задолженностью – и оставлять ее открытой. "А когда закрываешь всю сумму, карту блокируют. Почему так? Никто так и не ответил", – подчеркнул он.

На этот же вопрос ПриватБанк не ответил и под самой жалобой. Вместо этого там посоветовали ему "не допускать просрочку платежей, ведь это влияет как на кредитную историю, так и на установление таких ограничений".

Как сообщал OBOZ.UA, платежные карты же государственного Ощадбанка, у которых срок действия подходит к концу, будут работать по крайней мере до 31 марта. Впрочем, не исключено, что этот срок будет продлен – как уже происходило ранее.

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