Названы район Киева, где квартиры стоят втрое дешевле: где можно купить дешевое жилье

В Киеве самые дорогие квартиры традиционно продаются в Печерском районе – медиа стоимость однокомнатной на вторичке составляет 107 тыс. долларов, за двухкомнатную придется заплатить 173 тыс. долларов, а за трехкомнатную – 295 тыс. долларов.

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Об этом говорится в данных крупного портала. Втрое дешевле квартиры продаются на Троещине (Деснянский район). Трехкомнатную квартиру здесь можно купить всего за 68,3 тыс. долларов. А однокомнатную – 40 тыс. долларов. Двухкомнатную можно купить за 54,7 тыс. долларов (более трех раз дешевле Печерска).

Более того, Вишневое, Вышгород и Бровары также дороже Троещины. Стоимость квартиры на вторичном рынке в Вишневом:

1-комнатная – 44 000 дол.

2-комнатная – 61 000 дол.

3-комнатная – 80 000 дол.

Стоимость квартиры на вторичном рынке в Броварах:

1-комнатная – 44 000 дол.

2-комнатная – 60 600 дол.

3-комнатная – 73 000 дол.

Стоимость квартиры на вторичном рынке в Вышгороде:

1-комнатная – 42 800 дол.

2-комнатная – 64 000 дол.

3-комнатная – 73 900 дол.

Также дорогими для покупки квартиры на вторичном рынке остаются Шевченковский и Голосеевский районы, где на цены не повлияли даже несколько станций метро, не работающих уже более полугода. Тем не менее, эксперты ЛУН отмечают, что это неизбежно, если ремонт затянется на неопределенный срок.

На стоимость квартиры и района для жизни, кроме удаленности от центра, в первую очередь, влияют состояние дома и год его застройки. Например, в Голосеевском районе много домов, сданных в эксплуатацию в последние 10 лет, тогда как на Троещине это преимущественно старый жилищный фонд.

Следующим по важности фактором является транспортная развязка, наличие удобного общественного транспорта и городская инфраструктура (супермаркеты, аптеки, детские сады, школы, парки и т.д.). Часто из пригорода столицы добраться до центра можно быстрее, чем из окраины.

Рейтинг стоимости районов Киева и пригорода на вторичном рынке на примере однокомнатных квартир:

Печерский район – 107 000 дол.

Шевченковский район – 75 700 дол.

Голосеевский район – 68 000 дол.

Дарницкий район – 60 000 дол.

Подольский район – 57 000 дол.

Днепровский район – 53 100 дол.

Соломенский район – 52 000 дол.

Оболонский район – 50 000 дол.

Петропавловская Борщаговка – 49200 дол.

Софиевская Борщаговка – 46 000 дол.

Святошинский район – 45 000 дол.

Вишневое – 44 000 дол.

Бровары – 43 000 дол.

Вышгород – 42 800 дол.

Деснянский район – 40 000 дол.

Ирпень – 34 400 дол.

Буча – 32 000 дол.

Гостомель – 25 000 дол.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, по утвержденному Кабмином для дальнейшего рассмотрения в Верховной Раде законопроекту о повышении налогов, украинцы будут обязаны платить 11% налогов на переход прав собственности на недвижимость, если именно это право было зарегистрировано в государственном реестре менее 3 лет назад. При этом в ряде случаев платить нужно будет еще больше – 23%.

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