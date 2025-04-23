Названа самая красивая купюра в мире: имеет необычный вид и интересную особенность

Международное общество банкнот (IBNS) объявило 5 долларов Бермудских островов банкнотой 2024 года. Она выполнена в вертикальном формате и отпечатана на полимерной основе. Одной из особенностей банкноты является подход ее создателей к защите от подделывания: несмотря на то, что в ней не используются водяные знаки или защитной нити, в банкноту "внедрены" современные элементы – видимые под ультрафиолетом изображение тунца Argentum и усовершенствованные узоры Gemini.

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Об этом сообщили в самом IBNS. Там отметили:

На лицевой стороне розовой банкноты с фиолетовыми элементами изображены голубой марлин, дельфины и тунец. А также профиль нового монарха Великобритании, короля Карла III (Бермуды входят в Содружество наций как заморская территория Великобритании).

На оборотной стороне изображены бабочки, растения, пляж Хорсшу-Бэй и лодка под мостом Сомерсет.

Вместе с тем, отмечается, в топ-3 самых красивых банкнот 2024 года вошли также япониские 1 000 иен и китайские 20 юаней. Среди прочих номинированы были также:

филиппинские 500 песо;

британские 50-фунтов.

"Победители конкурса "Банкнота года" от IBNS последних лет – это миниатюрные произведения искусства, представляющие популярные культурные темы своих стран. Полимерные банкноты остаются фаворитами IBNS и регулярно получают награды. Также заметна тенденция к вертикальной ориентации: 8 из последних 10 победителей имели вертикальный формат", – рассказали в IBNS.

В целом же, отметили там, для номинации банкнота должна быть впервые выпущена в обращение в течение года вручения премии. Также купюра должна обладать:

художественной ценностью;

инновационными элементами защиты.

Как сообщал OBOZ.UA, НБУ также выпустил вертикальную банкноту – памятную "Единство спасает мир", посвященную единению демократического мира перед лицом российской агрессии. Номинал купюры – 50 грн. Цена – 245 грн.

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