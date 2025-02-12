Национальный банк запустил в продажу 5 грн с особым дизайном: как выглядят. Фото

Нацбанк начал продавать памятную монету в 5 грн – по 472 грн за штуку. Она посвящена уникальной технике плентанизма украинского художника Ивана Марчука и получила название "Плентанизм (Иван Марчук)".

Видео дня

Об этом сообщили в НБУ. Там отметили:

Монета была введена в обращение в 2024 году.

Текущий раунд продаж стартовал 12 февраля.

"Авторский стиль, подобный кружеву из тончайших мазков, придает картинам объемности, создавая иллюзию динамического света игрой оттенков. Эта памятная монета служит почетом выдающемуся мастеру, чье дарование и новаторский подход к живописи получили признание во всем мире", – рассказали о монете в регуляторе.

Как выглядит монета

На аверсе (лицевой стороне) монеты в центре композиции изображен изображен фрагмент картины "Пробуждение", созданной Марчуком в 1992 году. Мотив дизайна – круг, ассоциативно напоминающий солнце.

Справа от композиции на матовом фоне размещены надписи "УКРАЇНА", номинал и графический символ гривни. А кроме того:

год чеканки;

малый Государственный Герб Украины;

логотип Банкнотно-монетного двора НБУ.

На реверсе (обратной стороне) изображен фрагмент картины "Пробуждение" – образ девушки с голубо-желтой лентой на голове. Она стоит на фоне цветущих родных просторов, что, объяснили в регуляторе, символизирует пробуждение Украины.

Где можно купить монету

Памятные монеты "Плентанизм (Иван Марчук)" в фирменной упаковке уже можно приобрести в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ. Цена – 472 грн.

Тираж монеты составляет 50 тыс. штук. Отчеканена она из нейзильбера – сплава меди, никеля и цинка.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, монеты времен СССР, которые украинцы до сих пор могут найти, к примеру, в старых коробках, не являются ценными. Следовательно, продать их за большие деньги не выйдет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!