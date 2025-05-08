Национальный банк начал продавать 10 грн из дорогого материала: как выглядят

Национальный банк проводит реализацию серебрянной памятной монеты "Любовь". Ее номинал составляет 10 грн. Цена – 3 226 грн. Продажа будет проводиться только 8 мая, а купить каждый покупатель сможет только 1 монету.

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Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили, что монета:

Посвящена "таинственной симфонии эмоций, расцветающей в сердцах людей".

Продается в специальном сувенирном футляре.

Что известно о монете

Монета была отчеканена в 2024 году.

Масса драгоценного металла в чистоте – 31,1.

Гурт – гладкий с углубленной надписью.

Общий тираж – 10 000 штук.

Как выглядят 10 грн с уникальным дизайном

На аверсе монеты (лицевой стороне) размещена стилизованная в виде сердца роза из локальной позолоты. В графическое полотно розы вписано слово "любовь" на самых распространенных языках мира.

Также на этой стороне размещены малый Государственный Герб Украины, надпись "УКРАЇНА" – при этом точки над буквой "ї" изображены в форме сердца. А кроме того:

номинал;

графический символ гривни;

год чеканки.

На реверсе (обратная сторона) на зеркальном фоне рельефно изображено сердце, от которого равномерно расходятся волны. "Стилизованная композиция является символом искренней и всеобъемлющей любви, вибрации которой достигают самых сокровенных глубин души", – рассказали в Нацбанке.

Как сообщал OBOZ.UA, также Национальный банк продает памятную монету в 100 грн – по 156 680 грн за штуку. Она посвящена одному из античных государств Северного Причерноморья – Боспорскому царству.

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