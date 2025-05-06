Нацбанк продает золотые 100 грн с особым дизайном: как выглядят

Национальный банк продает памятную монету в 100 грн – по 156 680 грн за штуку. Она посвящена одному из античных государств Северного Причерноморья – Боспорскому царству, возникшему как объединение греческих городов-колоний на берегах Керченского пролива со столицей в Пантикапее. Продажа лимитирована – каждый покупатель может приобрести не более 4 монет.

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Об этом сообщают в самом НБУ. Там отмечают:

Монета отчеканена из золота 900 пробы.

Год чеканки – 2010.

Масса драгоценного металла в чистоте – 31,1.

Гурт – гладкий с углубленными надписями.

Общий тираж – 3 000 штук.

На складе осталось 985 монет.

Продается монета в специальном футляре.

Как выглядят 100 грн с уникальным дизайном

На аверсе монеты (лицевой стороне) размещеноы малый Государственный Герб Украины, под которым год чеканки монеты. А также стилизованная надпись полукругом "Национальный банк Украины".

"Внизу номинал. По центру изображен фрагмент руин Пантикапея на фоне реконструкции города, справа и слева от которой – сфинксы", – рассказали в НБУ.

На реверсе (обратная сторона) на зеркальном фоне изображен парусник. Под ним расположены дельфины и символизирующие воду декоративные меандровые ленты. С обеих сторон – "стилизованная застройка античного города".

Вверху на рельефном фоне – золотая пантикапейская монета статер. Под ней надпись "Боспорское царство".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк больше не планирует выпускать 50 копеек – ожидается, что следующий тираж монет этого номинала отчеканят под названием "шаги". Однако для этого народные депутаты должны поддержать идею о переименовании украинской разменной монеты.

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