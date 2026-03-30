Нацбанк выпустит новые 10 грн: будут в оригинальном дизайне
Нацбанк планирует выпустить новую памятную монету номиналом 10 грн. Ожидается, что она появится в апреле и получит название "Пасхальная радость. Писанка".
О запланированном выпуске сообщили в самом НБУ. Там отметили:
- Отчеканена монета будет из серебра 999-й пробы.
- Она будет выпущена в необычной форме – овоида (геометрическая форма, подходящая для изготовления).
Вместе с тем, о новых 10 грн известно немного – лишь то, что:
- Монета будет посвящена Пасхе – одному из самых больших христианских праздников.
- Она войдет в серию "Украинское наследство".
- Монета будет выпущена тиражом до 5 000 экземпляров.
- Ее диаметр составит 50 мм.
- Масса драгоценного металла в чистоте составит 62,2 г.
В целом же, отметим, памятные монеты представляют собой особый вид денежных знаков. Помимо своей основной функции расчета они также обладают:
- Культурной.
- Исторической.
- Нумизматической ценностью.
Такие монеты становятся хранителями национальной памяти, отражая важные события, знаковые даты, выдающихся личностей и символы. И благодаря этому воспринимаются не только как средство платежа, но и как значимый объект.
Изготавливаются же такие монеты как из недрагоценных металлов, например медно-никелевых сплавов, так и из драгоценных – серебра или золота. При этом, при их производстве предъявляются повышенные требования – особенно к художественному оформлению.
Ограниченные же тиражи делают памятные монеты эксклюзивными, что привлекает коллекционеров. Ведь со временем их ценность может существенно вырасти.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!