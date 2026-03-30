Нацбанк выпустит новые 10 грн: будут в оригинальном дизайне

Нацбанк планирует выпустить новую памятную монету номиналом 10 грн. Ожидается, что она появится в апреле и получит название "Пасхальная радость. Писанка".

О запланированном выпуске сообщили в самом НБУ. Там отметили:

Отчеканена монета будет из серебра 999-й пробы .

. Она будет выпущена в необычной форме – овоида (геометрическая форма, подходящая для изготовления).

Вместе с тем, о новых 10 грн известно немного – лишь то, что:

Монета будет посвящена Пасхе – одному из самых больших христианских праздников.

Она войдет в серию "Украинское наследство".

Монета будет выпущена тиражом до 5 000 экземпляров.

Ее диаметр составит 50 мм.

Масса драгоценного металла в чистоте составит 62,2 г.

В целом же, отметим, памятные монеты представляют собой особый вид денежных знаков. Помимо своей основной функции расчета они также обладают:

Культурной.

Исторической.

Нумизматической ценностью.

Такие монеты становятся хранителями национальной памяти, отражая важные события, знаковые даты, выдающихся личностей и символы. И благодаря этому воспринимаются не только как средство платежа, но и как значимый объект.

Изготавливаются же такие монеты как из недрагоценных металлов, например медно-никелевых сплавов, так и из драгоценных – серебра или золота. При этом, при их производстве предъявляются повышенные требования – особенно к художественному оформлению.

Ограниченные же тиражи делают памятные монеты эксклюзивными, что привлекает коллекционеров. Ведь со временем их ценность может существенно вырасти.

