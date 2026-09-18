Нацбанк выпустил новые 10 грн в оригинальном дизайне: как выглядят

Нацбанк выпустил новую монету в 10 грн. Она изготовлена из серебра и посвящена "Червоной руте" Владимира Ивасюка – песне, котороая стала одним из неформальных символов Украины.

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Об этом сообщили в НБУ. Там отметили:

монета получила название "Червона рута – голос поколений" ;

; тираж монеты составил до 10 000 штук в сувенирном паковании;

проба серебра – 925;

масса драгоценного металла в чистоте составляет 31,1 г.

"Ее пели разные поколения украинцев. Она звучала на фестивалях и семейных праздниках, со сцены и просто среди друзей. Раздавались в разные времена и объединяли людей, которые могли не знать друг друга, но знали эти слова и эту мелодию. Проходят десятилетия, и даже сегодня "Червону руту" перепевают молодые исполнители, еще раз подтверждая, что украинская песня имеет собственный голос – искренний, сильный, узнаваемый и каждый раз новый", – говорится в описании монеты.

Как выглядят новые 10 грн

На аверсе монеты (лицевой стороне) изображен стилизованный портрет Владимира Ивасюка за пианино. На пианино размещена монограмма художника, а на фоне – Карпатские горы, из которых течет река. Справа от портрета – стилизованный цветок красной руты, а над ним – силуэт девушки с цветком в руках.

На реверсе (обратной стороне) – река, превращающаяся в нотный стан с отрывком мелодии "Червона рута".

Купить же монеты можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ. А также в банках-дистриб’юторах (о чем они сообщат отдельно):

Укргазбанк;

ПриватБанк;

Таскомбанк;

Ощадбанк;

ПУМБ.

"Информацию о начале продаж узнайте на их сайтах", – сообщили в НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк выводит из обращения купюры 50 и 200 гривен – однако не все, лишь те, которые были выпущены в 2003-2007 годах. И хотя в процессе купюры будут заменены на банкноты аналогичных номиналов современного поколения – т.е. образца 2014-го и последующих лет выпуска, – украинцам не придется проходить процедуру специального обмена.

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