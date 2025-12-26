Нацбанк выпусил новые "специальные" 10 грн: как выглядят
Нацбанк выпустил новую монету в 10 грн. Она посвящена глубоким традициям празднования Рождества в Украине и получила название "Дух Рождества".
Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили: монета отчеканена из серебра 925 пробы.
"Рождество в украинской традиции – это сакральная пора, полная семейного уюта, тепла и благодарности. Это время, когда за праздничным столом собирается вся семья, чтобы отведать кутью и пожелать друг другу мира и согласия. Дух Рождества оживает в каждом доме, куда колядники несут свет надежды и благословение Господа, соединяя поколения в общей молитве, уважения к вечным ценностям и сохранению традиций", – говорится в описании монеты.
Как выглядят новые 10 грн
На аверсе монеты (лицевой стороне) размещено стилизованное изображение соломенного дидуха. Фон композиции разделен на две плоскости, напоминающие окно, озаренное светом звезд в Сочельник. При этом одна из звезд символизирует Вифлеемскую звезду – в ее центре сияет бриллиант.
На реверсе (обратной стороне) изображена традиционная предрождественская трапеза украинской семьи, "где образы отца, матери и детей визуально отождествляются с небесными светилами". Перед семьей – стол с двенадцатью блюдами-традиционными угощениями, а также головками чеснока – оберегом от нечистой силы.
Что известно о монете
- Гурт – гладкий с углубленными надписями.
- Общий тираж – 7 500 штук.
- Масса драгоценного металла в чистоте – 31,1.
- Продаваться будет в специальном футляре.
Где можно купить новые 5 грн
В продажу монета поступит в январе 2026 года. Купить ее можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ. Также, по мере поступления, она будет доступна к продаже в банках-дистрибьюторах:
- Укргазбанк;
- ПриватБанк;
- Таскомбанк;
- Ощадбанк;
- ПУМБ.
Как сообщал OBOZ.UA, тем временем Нацбанк выводит из оборота монеты – однако только выпущенные до 2003 года. За счет этого в регуляторе хотят повысить качество наличности в обращении и оптимизировать номинальный ряд.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!