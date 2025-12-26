Нацбанк выпусил новые "специальные" 10 грн: как выглядят

Нацбанк выпустил новую монету в 10 грн. Она посвящена глубоким традициям празднования Рождества в Украине и получила название "Дух Рождества".

Видео дня

Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили: монета отчеканена из серебра 925 пробы.

"Рождество в украинской традиции – это сакральная пора, полная семейного уюта, тепла и благодарности. Это время, когда за праздничным столом собирается вся семья, чтобы отведать кутью и пожелать друг другу мира и согласия. Дух Рождества оживает в каждом доме, куда колядники несут свет надежды и благословение Господа, соединяя поколения в общей молитве, уважения к вечным ценностям и сохранению традиций", – говорится в описании монеты.

Как выглядят новые 10 грн

На аверсе монеты (лицевой стороне) размещено стилизованное изображение соломенного дидуха. Фон композиции разделен на две плоскости, напоминающие окно, озаренное светом звезд в Сочельник. При этом одна из звезд символизирует Вифлеемскую звезду – в ее центре сияет бриллиант.

На реверсе (обратной стороне) изображена традиционная предрождественская трапеза украинской семьи, "где образы отца, матери и детей визуально отождествляются с небесными светилами". Перед семьей – стол с двенадцатью блюдами-традиционными угощениями, а также головками чеснока – оберегом от нечистой силы.

Что известно о монете

Гурт – гладкий с углубленными надписями.

Общий тираж – 7 500 штук.

Масса драгоценного металла в чистоте – 31,1.

Продаваться будет в специальном футляре.

Где можно купить новые 5 грн

В продажу монета поступит в январе 2026 года. Купить ее можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ. Также, по мере поступления, она будет доступна к продаже в банках-дистрибьюторах:

Укргазбанк;

ПриватБанк;

Таскомбанк;

Ощадбанк;

ПУМБ.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем Нацбанк выводит из оборота монеты – однако только выпущенные до 2003 года. За счет этого в регуляторе хотят повысить качество наличности в обращении и оптимизировать номинальный ряд.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!