Нацбанк выпусил новые 5 грн: как выглядят

Нацбанк запустил продажу новой монеты в 5 грн. Она посвящена украинским дипломатам и получила название "Дипломатия".

Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили:

Монета отчеканена из нейзильбера (сплава меди, никеля и цинка)

Год чеканки – 2025.

Гурт – рифленый.

Общий тираж – 75 000 штук.

Продается монета в специальном паковании.

"Дипломатия является неотъемлемой составляющей процесса создания государства, которая обеспечивает позиционирование Украины в общей системе международных отношений, способствует утверждению ее суверенитета, безопасности и международной субъектности. Украинская дипломатическая традиция формировалась на протяжении веков – от казацких посольств и гетманских универсалов до современной многовекторной дипломатии независимого государства", – говорится в описании монеты.

Как выглядят новые 5 грн

На аверсе монеты (лицевой стороне) размещено стилизованное изображение оливковой ветви – древнейшего символа мира и добрососедства. Под композицией изображены:

Малый Государственный Герб Украины.

Номинал с графическим знаком гривни.

Надпись "УКРАИНА".

Год чеканки.

Логотип Банкнотно-монетного двора НБУ.

"Центральный элемент композиции реверса (обратной стороны. – Ред.) – прорис отпечатка печати Войска Запорожского 1648-1649 годов. Он в который раз напоминает об историчности украинской дипломатической традиции и ее глубоких корнях в государственной практике прошлого", – рассказали в Нацбанке.

Где можно купить новые 5 грн

Купить монету можно в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ. Также, по мере поступления, она будет доступна к продаже в банках-дистрибьюторах:

Укргазбанк;

ПриватБанк;

Таскомбанк;

Ощадбанк;

ПУМБ.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем Нацбанк выводит из оборота монеты – однако только выпущенные до 2003 года. За счет этого в регуляторе хотят повысить качество наличности в обращении и оптимизировать номинальный ряд.

