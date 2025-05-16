Нацбанк продает золотые 200 грн с особым дизайном: как выглядят

Национальный банк продает золотую памятную монету в 200 грн – по 77 187 грн за штуку. Она посвящена выдающемуся украинскому поэту, художнику и мыслителю Тарасу Шевченко. Продажа лимитирована – каждый покупатель может приобрести не более 4 монет.

Видео дня

Об этом сообщают в самом НБУ. Там отмечают:

Монета отчеканена из золота 900 пробы.

Год чеканки – 1996.

Масса драгоценного металла в чистоте – 15,55.

Гурт – гладкий.

Общий тираж – 10 000 штук.

На складе осталось 727 монет.

Продается монета в специальном футляре.

Как выглядят 200 грн с уникальным дизайном

На аверсе монеты (лицевой стороне) в центре круга, образованного ожерельем, размещено изображение малого Государственного герба Украины в обрамлении ветвей калины. Также на этой стороне размещены:

Год чеканки монеты.

Носинал.

Надпись "УКРАЇНА".

На реверсе (обратная сторона) в центре поля изображен портрет Тараса Шевченко, под которым находится автограф поэта. Рядом с портретом – поющий кобзарь с мальчиком-поводырем возле деревенской избы.

Вверху – надпись "Т.Г.ШЕВЧЕНКО 1814-1861". Внизу размещены:

Обозначение и проба драгоценного металла.

Вес в чистоте.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в мае в Украине должны появится две новые памятные монеты. Они будут посвящены представителям украинского духовно-культурного и литературно-художественного поколения 20-х и 30-х годов XX века – Расстрелянного возрождения – Николаю Хвылевому и Юлиану Шполу. Обе монеты будут номиналом 5 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!