Нацбанк продает золотые 200 грн с особым дизайном: как выглядят
Национальный банк продает золотую памятную монету в 200 грн – по 77 187 грн за штуку. Она посвящена выдающемуся украинскому поэту, художнику и мыслителю Тарасу Шевченко. Продажа лимитирована – каждый покупатель может приобрести не более 4 монет.
Об этом сообщают в самом НБУ. Там отмечают:
- Монета отчеканена из золота 900 пробы.
- Год чеканки – 1996.
- Масса драгоценного металла в чистоте – 15,55.
- Гурт – гладкий.
- Общий тираж – 10 000 штук.
- На складе осталось 727 монет.
- Продается монета в специальном футляре.
Как выглядят 200 грн с уникальным дизайном
На аверсе монеты (лицевой стороне) в центре круга, образованного ожерельем, размещено изображение малого Государственного герба Украины в обрамлении ветвей калины. Также на этой стороне размещены:
- Год чеканки монеты.
- Носинал.
- Надпись "УКРАЇНА".
На реверсе (обратная сторона) в центре поля изображен портрет Тараса Шевченко, под которым находится автограф поэта. Рядом с портретом – поющий кобзарь с мальчиком-поводырем возле деревенской избы.
Вверху – надпись "Т.Г.ШЕВЧЕНКО 1814-1861". Внизу размещены:
- Обозначение и проба драгоценного металла.
- Вес в чистоте.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в мае в Украине должны появится две новые памятные монеты. Они будут посвящены представителям украинского духовно-культурного и литературно-художественного поколения 20-х и 30-х годов XX века – Расстрелянного возрождения – Николаю Хвылевому и Юлиану Шполу. Обе монеты будут номиналом 5 грн.
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