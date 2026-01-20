Нацбанк продает золотые 200 грн с особенным дизайном: как выглядят

Национальный банк продает памятную монету в 200 грн. Она отчеканена из золота и посвящена выдающемуся украинскому поэту, художнику и мыслителю Тарасу Шевченко. Стоит монета (на дату последней реализации) 102 671 грн.

Об этом сообщают в самом НБУ. Там отмечают:

Называется монета "Тарас Шевченко".

Продажа монеты строго лимитирована – каждый покупатель может приобрести не более 4 монет.

Что известно об уникальной монете

Монета отчеканена из золота 900 пробы .

. Масса драгоценного металла в чистоте – 15,55.

Гурт – гладкий.

Общий тираж – 10 000 штук.

Продается монета в специальном футляре.

Год выпуска – 1996.

Серия – "Выдающиеся личности Украины".

Как выглядят 200 грн с особенным дизайном

На аверсе монеты (лицевой стороне) в центре круга, образованного ожерельем, размещено изображение малого Государственного герба Украины в обрамлении ветвей калины. Также на этой стороне размещены:

Год чеканки монеты.

Номинал.

Надпись "УКРАЇНА".

На реверсе (обратная сторона) в центре поля изображен портрет Тараса Шевченко, под которым находится автограф поэта. Рядом с портретом – поющий кобзарь с мальчиком-поводырем возле сельской хаты.

Вверху – надпись "Т.Г.ШЕВЧЕНКО 1814-1861". Внизу размещены обозначение и проба драгоценного металла, а также масса в чистоте.

В целом же, отметим, памятные монеты – это разновидность денег, которая создается не только для обычных расчетов, но и для закрепления важных культурных и исторических смыслов. Они служат материальными свидетельствами эпохи: на них передают значимые события, даты, выдающихся людей или символы, превращая денежный знак в носитель общественной памяти.

Для их производства используют разные металлы – от недрагоценных сплавов до серебра и золота. Технология изготовления отличается повышенными требованиями: большое внимание уделяют художественной концепции, качеству рельефа и точности исполнения, чтобы монета выглядела не просто средством оплаты, а полноценным миниатюрным произведением.

Небольшие тиражи придают таким выпускам статус эксклюзивной нумизматической продукции, что делает их особенно привлекательными для коллекционеров и инвесторов. Со временем стоимость таких монет может значительно возрастать, и тогда они выходят за рамки своей утилитарной функции, превращаясь в ценный объект владения и элемент культурного наследия.

