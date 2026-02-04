Нацбанк продает серебряную гривню с уникальным дизайном: как выглядит

НБУ продает инвестиционную серебряную монету в 1 грн. Она называется "Архистратиг Михаил" и стоит 5 444 грн.

Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили: на продажу монет установлен лимит – каждый желающий может приобрести не более 5 штук.

При этом подчеркивается: экземпляры, которые выставят на продажу, были отчеканены в 2025 году тиражом 30 тыс. экземпляров. Сама же монета появилась в 2020 году.

Как выглядит 1 грн с уникальным дизайном

На аверсе монеты (лицевой стороне) размещены малый Государственный Герб Украины и надпись "Национальный банк Украины". Также на нем изображены:

Эмблема НБУ – в восьмиугольном картуше на щите.

Номинал.

Год чеканки.

Обозначения металла, его пробы и массы в чистоте.

На реверсе монеты (обратной стороне) изображен Архистратиг Михаил – архангел, который является одним из самых почитаемых библейских персонажей. А кроме того, надпись "... За нас и души праведных, и сила архистратига Михаила" (строки из поэмы Т. Г. Шевченко "Гайдамаки").

Что известно о монете

Монеты отчеканены из серебра 999,9-й пробы.

Масса драгоценного металла в чистоте – 31,1.

Гурт – рифленый.

В целом же, отметим, инвестиционными являются монеты, предназначенные для вложения средств широким кругом инвесторов, в том числе частными лицами. Они являются средством платежа и одновременно относятся к категории банковских металлов.

Инвестиционные монеты изготавливаются из драгоценных металлов и обладают высокой ликвидностью. Их ценность определяется весом и пробой металла, а не номиналом, что делает их надежным инструментом сохранения и приумножения капитала.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в ближайшее время Нацбанк не будет менять дизайн монет 1 и 2 грн. Впрочем, в будущем это все же может произойти – ведь до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен, однако ныне он поставлен на паузу.

