Нацбанк продает серебряную 1 грн с уникальным дизайном: как выглядит

Нацбанк продает инвестиционную серебряную монету в 1 грн – по 2 722 грн за штуку. Монета называется "Архистратиг Михаил", а купить каждый желающий сможет всего 1 штуку.

Видео дня

Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили:

Монеты, которые выставят на продажу, были отчеканены в 2025 году тиражом 30 тыс. экземпляров.

тиражом 30 тыс. экземпляров. Сама монета появилась в 2020 году.

Монеты отчеканены из серебра 999,9-й пробы.

Масса драгоценного металла в чистоте – 31,1.

Гурт – рифленый.

Как выглядит 1 грн с особенным дизайном

На аверсе монеты (лицевой стороне) размещены малый Государственный Герб Украины и надпись "Национальный банк Украины". Также на нем изображен:

Эмблема НБУ – в восьмиугольном картуше на щите.

Номинал.

Год чеканки.

Обозначения металла, его пробы и массы в чистоте.

На реверсе монеты (обратной стороне) изображен Архистратиг Михаил – архангел, который является одним из самых почитаемых библейских персонажей. А кроме того, надпись "... За нас и души праведных, и сила архистратига Михаила" (строки из поэмы Т. Г. Шевченко "Гайдамаки").

У украинцев намерены "отобрать" 10 копеек

В то же время, в Украине могут исчезнуть монеты 10 копеек. Дело в том, что в Национальном банке рассматривают возможность прекращения их выпуска.

Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили: в настоящее время в обращении находится 4,1 млрд монет 10 копеек.

"Решение о постепенном изъятии монет номиналом 10 копеек позволит сократить расходы государства и участников наличного обращения на изготовление. А также обработку, транспортировку, хранение и обращение таких монет", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: до принятия отдельного решения об их окончательном изъятии эти разменные монеты и дальше будут оставаться в обращении. В частности:

При наличии у покупателя монет номиналом 10 копеек он сможет и дальше ими рассчитываться.

А в случае наличия таких монет у продавца он сможет выдать покупателю остаток этого номинала.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Национальный банк выводит из обращения 50 и 200 гривен, выпущенные в 2003-2007 годах. Причина – намерение повысить качество наличности в обращении.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!