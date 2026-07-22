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Нацбанк продает серебряную 1 грн с особенным дизайном: как выглядит

Роман Костюченко
Рынки и компании
2 минуты
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Нацбанк продает серебряную 1 грн с особым дизайном
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НБУ продает инвестиционную монету в 1 грн. Она отчеканена из серебра, называется "Архистратиг Михаил" и стоит 4 442 грн.

Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили:

  • На продажу установлен лимит – каждый желающий может приобрести не более 10 штук.
  • В настоящее время на складе осталось около 2 210 монет.
НБУ продает инвестиционную монету в 1 грн

Что известно о монете

  • Монеты отчеканены из серебра 999,9-й пробы.
  • Масса драгоценного металла в чистоте – 31,1.
  • Гурт – рифленый.
  • Выставленные на продажу экземпляры, были отчеканены в 2026 году тиражом 30 тыс. экземпляров.
  • Сама монета была введена в оборот в 2011 году.

Как выглядит 1 грн с уникальным дизайном

На аверсе монеты (лицевой стороне) размещены малый Государственный герб Украины и надпись "Национальный банк Украины". Также на нем изображены:

  • Эмблема НБУ – в восьмиугольном картуше на щите.
  • Номинал.
  • Год чеканки.
  • Обозначения металла, его пробы и массы в чистоте.

На реверсе монеты (обратной стороне) изображен Архистратиг Михаил – архангел, который является одним из самых почитаемых библейских персонажей. А кроме того, надпись "... За нас и души праведных, и сила архистратига Михаила" (строки из поэмы Т. Г. Шевченко "Гайдамаки").

Как выглядит 1 грн с уникальным дизайном

Нацбанк выводит из обращения гривни

Тем временем, Нацбанк выводит из обращения купюры 50 и 200 гривен – однако не все, лишь те, которые были выпущены в 2003-2007 годах. И хотя в процессе купюры будут заменены на банкноты аналогичных номиналов современного поколения – т.е. образца 2014-го и последующих лет выпуска, – украинцам не придется проходить процедуру специального обмена.

"Попадая в банки, банкноты номиналами 50 и 200 грн старого образца не будут больше возвращаться в обращение. Они будут изыматься и передаваться в Национальный банк для дальнейшего их пересчета и утилизации", – объяснили в регуляторе.

Причин же, по которым Нацбанк решил вывести указанные банкноты из обращения, отмечается, несколько. В частности:

  • Намерение регулятора повысить качество наличности в обращении.
  • Желание НБУ оптимизировать наличный оборот.

"Как следствие, банкнотно-монетный ряд гривни будет содержать только денежные знаки современного поколения. Это усилит качество и надежность наличной находящейся в обращении национальной валюты", – резюмировали в НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на некоторых старых 1-гривневых монетах украинцы могут заработать большие деньги. Дело в том, что из-за своих особенностей они высоко ценятся среди коллекционеров – настолько, что за них могут "отвалить" тысячи гривен.

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УкраинаНумизматикагривнямонетыНациональный банк Украины (НБУ)
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