Нацбанк продает серебряную 1 грн с особенным дизайном: как выглядит

НБУ продает инвестиционную монету в 1 грн. Она отчеканена из серебра, называется "Архистратиг Михаил" и стоит 4 442 грн.

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Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили:

На продажу установлен лимит – каждый желающий может приобрести не более 10 штук.

– каждый желающий может приобрести не более 10 штук. В настоящее время на складе осталось около 2 210 монет.

Что известно о монете

Монеты отчеканены из серебра 999,9-й пробы.

Масса драгоценного металла в чистоте – 31,1.

Гурт – рифленый.

Выставленные на продажу экземпляры, были отчеканены в 2026 году тиражом 30 тыс. экземпляров.

тиражом 30 тыс. экземпляров. Сама монета была введена в оборот в 2011 году.

Как выглядит 1 грн с уникальным дизайном

На аверсе монеты (лицевой стороне) размещены малый Государственный герб Украины и надпись "Национальный банк Украины". Также на нем изображены:

Эмблема НБУ – в восьмиугольном картуше на щите.

Номинал.

Год чеканки.

Обозначения металла, его пробы и массы в чистоте.

На реверсе монеты (обратной стороне) изображен Архистратиг Михаил – архангел, который является одним из самых почитаемых библейских персонажей. А кроме того, надпись "... За нас и души праведных, и сила архистратига Михаила" (строки из поэмы Т. Г. Шевченко "Гайдамаки").

Нацбанк выводит из обращения гривни

Тем временем, Нацбанк выводит из обращения купюры 50 и 200 гривен – однако не все, лишь те, которые были выпущены в 2003-2007 годах. И хотя в процессе купюры будут заменены на банкноты аналогичных номиналов современного поколения – т.е. образца 2014-го и последующих лет выпуска, – украинцам не придется проходить процедуру специального обмена.

"Попадая в банки, банкноты номиналами 50 и 200 грн старого образца не будут больше возвращаться в обращение. Они будут изыматься и передаваться в Национальный банк для дальнейшего их пересчета и утилизации", – объяснили в регуляторе.

Причин же, по которым Нацбанк решил вывести указанные банкноты из обращения, отмечается, несколько. В частности:

Намерение регулятора повысить качество наличности в обращении.

Желание НБУ оптимизировать наличный оборот.

"Как следствие, банкнотно-монетный ряд гривни будет содержать только денежные знаки современного поколения. Это усилит качество и надежность наличной находящейся в обращении национальной валюты", – резюмировали в НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на некоторых старых 1-гривневых монетах украинцы могут заработать большие деньги. Дело в том, что из-за своих особенностей они высоко ценятся среди коллекционеров – настолько, что за них могут "отвалить" тысячи гривен.

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