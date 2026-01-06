Нацбанк продает серебрянные 10 грн с уникальным дизайном: как выглядят
Нацбанк продает монету в 10 грн, посвященную празднованию Рождества и Нового года. Монета отчеканена из серебра 925 пробы и доступна в продаже только 6 января.
Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили:
- Называется монета "Новогодняя игрушка".
- Ее цена составляет 3 806 грн.
- Продажа лимитирована – 1 покупатель может приобрести всего 1 монету.
"Эта монета символизирует радость и тепло зимних праздников, объединяющих семьи и дающих незабываемые моменты. Кружевные вытинанки украшают окна, а театрализованный вертеп рассказывает о рождении Иисуса Христа", – говорится в описании монеты.
Как выглядит особенная монета
На аверсе монеты (лицевой стороне) размещен декоративный узорчатый мотив в виде снежинок, которые традиционно используются для украшения зимних окон. Между снежинками изображены:
- Малый Государственный Герб Украины.
- Номинал.
- Гграфический символ гривни.
- Надписи: "Украина / 2025".
На реверсе монеты (обратной стороне) представлена рождественская композиция с персонажами вертепа, включающая современные интерпретации действа. Среди персонажей вертепа изображен символический образ воина, олицетворяющий современных защитников Украины.
Что известно о специальных 10 грн
- Год выпуска – 2024.
- Гурт – гладкий с углубленными надписями.
- Общий тираж – 7 500 штук.
- Масса драгоценного металла в чистоте – 31,1.
- Продается в специальном футляре.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк выводит из обращения купюры 50 и 200 гривен – однако лишь те, которые были выпущены в 2003-2007 годах. За счет этого в регуляторе хотят повысить качество наличности в обращении.
