Нацбанк продает серебрянные 10 грн с уникальным дизайном: как выглядят

Нацбанк продает монету в 10 грн, посвященную празднованию Рождества и Нового года. Монета отчеканена из серебра 925 пробы и доступна в продаже только 6 января.

Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили:

Называется монета "Новогодняя игрушка".

Ее цена составляет 3 806 грн.

Продажа лимитирована – 1 покупатель может приобрести всего 1 монету.

"Эта монета символизирует радость и тепло зимних праздников, объединяющих семьи и дающих незабываемые моменты. Кружевные вытинанки украшают окна, а театрализованный вертеп рассказывает о рождении Иисуса Христа", – говорится в описании монеты.

Как выглядит особенная монета

На аверсе монеты (лицевой стороне) размещен декоративный узорчатый мотив в виде снежинок, которые традиционно используются для украшения зимних окон. Между снежинками изображены:

Малый Государственный Герб Украины.

Номинал.

Гграфический символ гривни.

Надписи: "Украина / 2025".

На реверсе монеты (обратной стороне) представлена ​​рождественская композиция с персонажами вертепа, включающая современные интерпретации действа. Среди персонажей вертепа изображен символический образ воина, олицетворяющий современных защитников Украины.

Что известно о специальных 10 грн

Год выпуска – 2024.

Гурт – гладкий с углубленными надписями.

Общий тираж – 7 500 штук.

Масса драгоценного металла в чистоте – 31,1.

Продается в специальном футляре.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк выводит из обращения купюры 50 и 200 гривен – однако лишь те, которые были выпущены в 2003-2007 годах. За счет этого в регуляторе хотят повысить качество наличности в обращении.

