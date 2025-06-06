Нацбанк продает особенные 100 грн из золота: как выглядят. Фото

Нацбанк продает золотую памятную монету в 100 грн, посвящена одному из античных государств Северного Причерноморья – Боспорскому царству. Цена монеты – 159 786 грн за штуку. При этом продажа лимитирована – каждый покупатель может приобрести не более 4 штук.

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Об этом сообщают в самом НБУ. Там напоминают: Боспорское царство возникло как объединение греческих городов-колоний на берегах Керченского пролива со столицей в Пантикапее и регулярно чеканило свои монеты.

Как выглядят 100 грн с уникальным дизайном

На аверсе монеты (лицевой стороне) размещен малый Государственный Герб Украины, под которым год чеканки монеты. А также стилизованная надпись полукругом "Национальный банк Украины".

"Внизу номинал. По центру изображен фрагмент руин Пантикапея на фоне реконструкции города, справа и слева от которой – сфинксы", – рассказали в НБУ.

На реверсе (обратная сторона) на зеркальном фоне изображен парусник. Под ним расположены дельфины и символизирующие воду декоративные меандровые ленты. С обеих сторон – "стилизованная застройка античного города".

Вверху на рельефном фоне – золотая пантикапейская монета статер. Под ней надпись "Боспорское царство".

Что известно о монете

Монета отчеканена из золота 900 пробы.

Год чеканки – 2010.

Масса драгоценного металла в чистоте – 31,1.

Гурт – гладкий с углубленными надписями.

Общий тираж – 3000 штук.

На складе осталось 985 монет.

Продается монета в специальном футляре.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Нацбанке не намерены в ближайшее время менять дизайн украинских монет в 1 и 2 грн. Причем даже несмотря на то, что до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен. Впрочем, полностью от этой идеи в НБУ также не отказались – ожидается, что к ее реализации вернутся после стабилизации ситуации в стране.

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