Нацбанк продает особенную 1 грн с уникальным дизайном: как выглядит

Роман Костюченко
Нацбанк продает инвестиционную серебряную монету в 1 грн – по 3 068 грн за штуку. Монета называется "Архистратиг Михаил", а купить каждый желающий сможет всего 5 штук.

Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили:

  • Монеты, которые выставят на продажу, были отчеканены в 2025 году.
  • Тираж – 30 000 экземпляров.
Стоимость специальной серебряной гривни  составляет 3 068 грн

Как выглядит 1 грн с особенным дизайном

На аверсе монеты (лицевой стороне) размещены малый Государственный Герб Украины и надпись "Национальный банк Украины". Также на нем изображен:

  • Эмблема НБУ – в восьмиугольном картуше на щите.
  • Номинал.
  • Год чеканки.
  • Обозначения металла, его пробы и массы в чистоте.
Нацбанк продает инвестиционную серебряную монету в 1 грн

На реверсе монеты (обратной стороне) изображен Архистратиг Михаил – архангел, который является одним из самых почитаемых библейских персонажей. А кроме того, надпись "... За нас и души праведных, и сила архистратига Михаила" (строки из поэмы Т. Г. Шевченко "Гайдамаки").

Как выглядит 1 грн с особенным дизайном

Что известно о монете

  • Монета появилась в 2020 году.
  • Монеты отчеканены из серебра 999,9-й пробы.
  • Масса драгоценного металла в чистоте – 31,1.
  • Гурт – рифленый.

Как сообщал OBOZ.UA, также Нацбанк ввел в оборот новую монету номиналом 10 грн. Она посвящена Силам беспилотных систем Вооруженных сил Украины.

