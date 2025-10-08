Нацбанк продает особенную 1 грн с уникальным дизайном: как выглядит
Нацбанк продает инвестиционную серебряную монету в 1 грн – по 3 068 грн за штуку. Монета называется "Архистратиг Михаил", а купить каждый желающий сможет всего 5 штук.
Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили:
- Монеты, которые выставят на продажу, были отчеканены в 2025 году.
- Тираж – 30 000 экземпляров.
Как выглядит 1 грн с особенным дизайном
На аверсе монеты (лицевой стороне) размещены малый Государственный Герб Украины и надпись "Национальный банк Украины". Также на нем изображен:
- Эмблема НБУ – в восьмиугольном картуше на щите.
- Номинал.
- Год чеканки.
- Обозначения металла, его пробы и массы в чистоте.
На реверсе монеты (обратной стороне) изображен Архистратиг Михаил – архангел, который является одним из самых почитаемых библейских персонажей. А кроме того, надпись "... За нас и души праведных, и сила архистратига Михаила" (строки из поэмы Т. Г. Шевченко "Гайдамаки").
Что известно о монете
- Монета появилась в 2020 году.
- Монеты отчеканены из серебра 999,9-й пробы.
- Масса драгоценного металла в чистоте – 31,1.
- Гурт – рифленый.
Как сообщал OBOZ.UA, также Нацбанк ввел в оборот новую монету номиналом 10 грн. Она посвящена Силам беспилотных систем Вооруженных сил Украины.
