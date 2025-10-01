В Украине появились новые 10 грн: как выглядят

Нацбанк ввел в оборот новую монету номиналом 10 грн. Она посвящена Силам беспилотных систем Вооруженных сил Украины. В продажу ролики с монетой поступят 2 октября.

Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили, что монета:

Получила название "Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины".

Вошла в серию "Вооруженные Силы Украины".

"Силы беспилотных систем – это самый молодой род сил Вооруженных Сил Украины. Они превратили каждый километр фронта в прозрачное и управляемое пространство, где враг уже не может чувствовать себя в безопасности ни на передовой, ни в тылу. Каждая их операция – спасенные жизни украинских военных и разрушенные планы оккупанта", – говорится в описании монеты.

Как выглядят новые 10 грн

Аверс монеты (лицевая сторона) – идентичен аверсу оборотной монеты номиналом 10 гривен образца 2018 года. На нем в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещены номинал монеты, год чеканки и Государственный герб Украины.

На реверсе (обратной стороне) изображена эмблема Сил беспилотных систем – стилизованная стальная ласточка. Фон дополнен стилизованным изображением воздушных потоков, "что подчеркивает динамику, маневренность и малозаметность беспилотных систем".По кругу размещены надписи:

"Силы беспилотных систем ВСУ".

"Наше оружие – ум" (девиз формирования при его создании).

Где купить новые 10 грн

Как рассказали в Нацбанке, постепенно в наличное обращение будет введено почти 10 млн таких монет. Ими можно будет рассчитаться как обычными 10-гривневыми монетами.

"В то же время, часть тиража оборотной памятной монеты будет сформирована в специально оформленные ролики. Ролик будет содержать 25 оборотных памятных монет. На сувенирной бумаге, в которой упакован каждый ролик, изображена стальная ласточка, эмблема Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, на фоне стилизованных воздушных потоков. Тираж роликов – 20 тыс. шт.", – рассказали в Нацбанке.

Купить же такие ролики можно будет со 2 октября в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка. Кроме того, продавать монеты будут в банках-дистрибьюторах:

Укргазбанк;

Таскомбанк;

ПриватБанк;

Ощадбанк;

ПУМБ.

Как сообщал OBOZ.UA, также Нацбанк запустил сбор монет разных номиналов – как копеек, так и гривен. Длиться он будет с 15 сентября по 28 ноября – в рамках проведения благотворительной акции для помощи животным, пострадавшим от войны.

