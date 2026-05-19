Нацбанк оштрафовал "Укрпочту" на 1,7 млн грн: какие нарушения обнаружили

Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал "Укрпочту" на 1,7 млн грн. Фингерулятор обнаружил, что почтовая компания не наладила как следует внутренний контроль, систему корпоративного управления и работу с рисками.

Об этом сообщили в НБУ. Соответствующее решение принял накануне, 18 мая, Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежной инфраструктуры.

Что произошло?

Отмечается, что основанием для штрафа стало нарушение со стороны "Укрпочты" требований законодательства о деятельности на платежном рынке. В частности компания как поставщик финансовых платежных услуг не обеспечила надлежащее функционирование:

системы корпоративного управления;

системы внутреннего контроля;

управления рисками.

Нацбанк провел тщательную проверку работы "Укрпочты" (как дистанционно, так и с выездом инспекторов на место). Оказалось, что компания серьезно "просела" в управленческой базе. Регулятор зафиксировал, что поставщик услуг не наладил как следует внутренний контроль, систему корпоративного управления и работу с рисками. Это означает, что финансовый контроль внутри компании не соответствовал строгим правилам платежного рынка.

Отложить платеж в "долгий ящик" не получится. По правилам, "Укрпочта" обязана перечислить всю сумму штрафа в государственный бюджет в течение 5 рабочих дней после того, как официально получит решение на руки.

Что предшествовало

Это уже не первый штраф для "Укрпочты" от НБУ. В марте компанию оштрафовали на 255 тыс. грн за непредоставление в срок по почте в НБУ документов на запрос Нацбанка.

На это гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский заявил, что через предоставление повестки дня и протоколов наблюдательных советов в НБУ "хотят контролировать не только назначение, но и деятельность членов наблюдательных советов банков и финансовых компаний, таких как "Укрпочта". Глава почты назвал это нарушением принципов корпоративного управления и попыткой заблокировать создание Укрпочта Банка".

Но в НБУ ответили, что Смелянский уже много раз анонсировал "создание Укрпочта Банка", они ни разу не получали пакет документов для рассмотрения. Кроме того, в "Укрпочте" регулярно выявляли нарушения, которые не исправлялись. Там также напомнили:

март 2024 года – "Укрпочту" оштрафовали почти на 17,4 млн грн за грубые нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга;

за грубые нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга; декабрь 2025 года – НБУ применил письменное предостережение за системные нарушения требований законодательства, регулирующего деятельность на платежном рынке;

за системные нарушения требований законодательства, регулирующего деятельность на платежном рынке; август 2025 года – также было вынесено письменное предостережение из-за неэффективной организации системы управления рисками.

