Нацбанк опустил учетную ставку: что будет с процентами по кредитам и депозитам в Украине
Национальный банк Украины (НБУ) снизил учетную ставку с 13,5% до 13% – уже в седьмой раз с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Регулятор рассчитывает, что такое послабление монетарной политики не приведет к сильному снижению ставок по депозитам. Специалисты прогнозируют понижение доходности вкладов в гривне максимум на 0,5%. А кредиты, по их словам, вряд ли станут существенно доступнее.
Решение вступит в силу с 14 июня, сообщает пресс-служба НБУ. "Учитывая все еще сдержанные показатели инфляции, продолжающееся улучшение инфляционных ожиданий и баланс рисков для дальнейшей инфляционной динамики, Национальный банк продолжает цикл смягчения процентной политики, чтобы поддержать восстановление экономики", – отметили в регуляторе.
Как пояснила OBOZ.UA, первая заместитель председателя правления Глобус Банка Елена Дмитриева, снижение учетной ставки до 13% объяснить можно тем, что 6 июня была принята Стратегия по развитию кредитования. "Это важное и своевременное решение позволяет банкам активно развивать, прежде всего, кредитование "военных", стратегических отраслей экономики: энергетики, оборонно-промышленного комплекса, сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, а также целевых программ для кредитования малого и среднего бизнеса", – отметила она.
Как отмечают аналитики профильного портала "Минфин", в результате доходность по новым депозитам физлиц и вкладам компаний в гривне просядет в пределах на 0,25-0,5% годовых в зависимости от сроков размещения. Тогда доходность по депозитам в гривне, по подсчетам экспертов, в зависимости от процентной политики банка составит:
- на 3 месяца – от 7,5% до 13,5% годовых;
- на 6 месяцев – от 8,5% до 13,25% годовых;
- на 9 месяцев – от 9,5% до 13% годовых;
- в год и более – от 10% до 14% годовых.
Снижение ставок по потребительским кредитам, по мнению аналитиков, не превысит те же 0,5%. Большее снижение, по их словам, маловероятно, так как "все опасности кредитов для финансистов сохраняются".
В НБУ, впрочем, рассчитывают на общее улучшение кредитных условий. "Еще один шаг по снижению учетной ставки согласуется с сохранением защиты гривневых сбережений от инфляции и в то же время будет способствовать дальнейшему оживлению кредитования, что важно для восстановления экономики", – отмечают в регуляторе.
С этим соглашается и Дмитриева. По ее словам, начиная с 2023 года снижение учетной ставки с 25% до 13% уже позволило банкам не только восстановить большинство кредитных программ, но существенно снизить ставки по кредитам. "Развитие кредитования в условиях войны - это как раз тот лакмус", что позволяет экономике развиваться. Доступные кредиты очень необходимы как малому, так и большому бизнесу. Именно поэтому шаг на снижение учетной ставки можно считать шагом к более существенному развитию кредитования", – уверена банкир.
Это уже седьмой раз, когда Нацбанк снижает "учетку" за время полномасштабной войны. Первый раз это произошло в конце июля-2024 (с 25 до 22%), после – в сентябре (до 20%), в конце октября (до 16%), потом с 15 декабря-2023 (до 15%), а после в марте-2024 (до 14,5%) и апреле-2024 (до 13%). Отмечается, что при принятии нынешнего решения учитывались такие тенденции:
- Потребительская инфляция остается ниже целевого диапазона НБУ (фактическая инфляция 3,3%, целевая – 4-6%). При этом в НБУ считают, что к концу года инфляция ускорится, но останется умеренной и как раз войдет в целевой диапазон.
- Сохраняются международная финансовая поддержка и макрофинансовая стабильность.
Базовый сценарий прогноза НБУ предполагал снижение учетной ставки до 13% в 2024 году. Однако в Нацбанке уверяют, что готовы адаптировать монетарную политику в случае изменения баланса рисков для инфляции и валютного рынка.
Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозам банковского сектора, максимальные проценты по банковским депозитам в гривне до конца 2024 года не превысят 12-14% годовых. Средние ставки будут колебаться в пределах 10-11% в зависимости от типа вклада.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!