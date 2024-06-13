Нацбанк опустил учетную ставку: что будет с процентами по кредитам и депозитам в Украине

Национальный банк Украины (НБУ) снизил учетную ставку с 13,5% до 13% – уже в седьмой раз с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Регулятор рассчитывает, что такое послабление монетарной политики не приведет к сильному снижению ставок по депозитам. Специалисты прогнозируют понижение доходности вкладов в гривне максимум на 0,5%. А кредиты, по их словам, вряд ли станут существенно доступнее.

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Решение вступит в силу с 14 июня, сообщает пресс-служба НБУ. "Учитывая все еще сдержанные показатели инфляции, продолжающееся улучшение инфляционных ожиданий и баланс рисков для дальнейшей инфляционной динамики, Национальный банк продолжает цикл смягчения процентной политики, чтобы поддержать восстановление экономики", – отметили в регуляторе.

Как пояснила OBOZ.UA, первая заместитель председателя правления Глобус Банка Елена Дмитриева, снижение учетной ставки до 13% объяснить можно тем, что 6 июня была принята Стратегия по развитию кредитования. "Это важное и своевременное решение позволяет банкам активно развивать, прежде всего, кредитование "военных", стратегических отраслей экономики: энергетики, оборонно-промышленного комплекса, сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, а также целевых программ для кредитования малого и среднего бизнеса", – отметила она.

Как отмечают аналитики профильного портала "Минфин", в результате доходность по новым депозитам физлиц и вкладам компаний в гривне просядет в пределах на 0,25-0,5% годовых в зависимости от сроков размещения. Тогда доходность по депозитам в гривне, по подсчетам экспертов, в зависимости от процентной политики банка составит:

на 3 месяца – от 7,5% до 13,5% годовых;

на 6 месяцев – от 8,5% до 13,25% годовых;

на 9 месяцев – от 9,5% до 13% годовых;

в год и более – от 10% до 14% годовых.

Снижение ставок по потребительским кредитам, по мнению аналитиков, не превысит те же 0,5%. Большее снижение, по их словам, маловероятно, так как "все опасности кредитов для финансистов сохраняются".

В НБУ, впрочем, рассчитывают на общее улучшение кредитных условий. "Еще один шаг по снижению учетной ставки согласуется с сохранением защиты гривневых сбережений от инфляции и в то же время будет способствовать дальнейшему оживлению кредитования, что важно для восстановления экономики", – отмечают в регуляторе.

С этим соглашается и Дмитриева. По ее словам, начиная с 2023 года снижение учетной ставки с 25% до 13% уже позволило банкам не только восстановить большинство кредитных программ, но существенно снизить ставки по кредитам. "Развитие кредитования в условиях войны - это как раз тот лакмус", что позволяет экономике развиваться. Доступные кредиты очень необходимы как малому, так и большому бизнесу. Именно поэтому шаг на снижение учетной ставки можно считать шагом к более существенному развитию кредитования", – уверена банкир.

Это уже седьмой раз, когда Нацбанк снижает "учетку" за время полномасштабной войны. Первый раз это произошло в конце июля-2024 (с 25 до 22%), после – в сентябре (до 20%), в конце октября (до 16%), потом с 15 декабря-2023 (до 15%), а после в марте-2024 (до 14,5%) и апреле-2024 (до 13%). Отмечается, что при принятии нынешнего решения учитывались такие тенденции:

Потребительская инфляция остается ниже целевого диапазона НБУ (фактическая инфляция 3,3%, целевая – 4-6%). При этом в НБУ считают, что к концу года инфляция ускорится, но останется умеренной и как раз войдет в целевой диапазон.

остается ниже целевого диапазона НБУ (фактическая инфляция 3,3%, целевая – 4-6%). При этом в НБУ считают, что к концу года инфляция ускорится, но останется умеренной и как раз войдет в целевой диапазон. Сохраняются международная финансовая поддержка и макрофинансовая стабильность.

Базовый сценарий прогноза НБУ предполагал снижение учетной ставки до 13% в 2024 году. Однако в Нацбанке уверяют, что готовы адаптировать монетарную политику в случае изменения баланса рисков для инфляции и валютного рынка.

Учетная ставка и ее производные – это, по сути, стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от него долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. От учетной ставки напрямую зависит стоимость кредитов, предоставляемых Нацбанком коммерческим банкам. Т. е. чем она ниже, тем дешевле банки предлагают кредиты и тем больше заемщиков оформляют ссуды. Снижение учетной ставки обычно сигнализирует о замедлении потребительской инфляции.

Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозам банковского сектора, максимальные проценты по банковским депозитам в гривне до конца 2024 года не превысят 12-14% годовых. Средние ставки будут колебаться в пределах 10-11% в зависимости от типа вклада.

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