Нацбанк не хочет печатать банкноты более 1000 гривен и пока не будет чеканить 10 копеек: информацию о себестоимости производства денег закрыли

Нацбанк пока не планирует вводить в денежное обращение Украины наличные номиналы выше 1000 гривен, регулятор не видит в этом необходимости.

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"Национальный банк считает, что в настоящее время имеющийся высший номинал банкнот 1000 гривен является оптимальным для обеспечения потребностей экономики страны наличными", – заявил в ответе на официальный запрос интернет-издания OBOZ.UA заместитель председателя НБУ Алексей Шабан, отвечающий за платежное направление. Отдельно подчеркнул, что организация наличного обращения нашего государства именно прямая компетенция Нацбанка.

В банковской среде неоднократно обсуждали потребность в номинале 2000 грн. Согласно официальному отчету НБУ, наибольший спрос сейчас именно на два крупнейших гривневых номинала – 500 грн (27,3% всех банкнот, 711,2 млн штук) и 1000 грн (12,3%, 321 млн штук).

Вопрос о больших номиналах гривны поднимается из-за значительной девальвации гривны и непрерывного роста инфляции, который НБУ не сможет обуздать несмотря на монетарные и другие регуляции. Во время последнего заявления глава Нацбанка Андрей Пышный официально признал, что регулятор не сможет выполнить собственный прогноз по росту цен.Долгое время НБУ прогнозировал инфляцию по итогам 2024 на уровне 8,5% (целевой показатель для будущего 5%), однако в последнем меморандуме МВФ указал уже 9%, а впоследствии господин Пышный ухудшил нацбанковский прогноз вообще до 9,7%.

Несмотря на все, Национальный банк не прекращает смягчение валютных ограничений, которые в том числе влекут за собой увеличение спроса на доллар (что признает сам НБУ) и соответственно – дальнейшую девальвацию гривны, которая ускорилась в последние недели. года и перехода к политике, которую Нацбанк назвал "управляемой гибкостью" в течение года нацвалюта девальвировала с 36,6 грн/$ до 41,3 грн / $. А за два последних месяца гривня потеряла к доллару еще 40 копеек, и на 4 декабря 2024 ее официальный курс достался отметки 41,7 грн/$. В то же время в госбюджет 2025 года правительство заложило среднегодовой курс на уровне 45 грн/$, поэтому дальнейшая траектория поняла.

Учитывая это и рекомендации НБУ отечественным инвесторам при всем вкладываться в гривневые активы (даже при девальвации и росте налогообложения доходов с депозитов с 19,5% до 23% из-за роста военного сбора), в отечественных банках отмечали необходимость в больших номиналах гривны. Размер среднего вклада физлица растет и для снятия наличных по истечении срока депозитного сделки людям приходится сумками носить наличные деньги, что становится все сложнее и опаснее.

Однако из ответа Нацбанка для OBOZ.UA понятно, что регулятор не прислушивается к этим аргументам. Возможно, чтобы во время войны не подсвечивать обществу проблему с девальвацией и обесцениванием гривни и не провоцировать дополнительный спрос на инвалюту, который и без того растет: по данным НБУ , за 9 месяцев 2024 года банки увеличили завоз в Украину иностранной наличности в 1,8 раз (до $12,9 млрд) по сравнению с соответствующим периодом 2023-го.

В то же время регулятор планирует в следующем году отчеканить 20 млн. штук монет номиналом 50 копеек, что там считают уместным и полезным для наличного обращения.

"Национальный банк планирует в 2025 году отчеканить 20 миллионов разменных монет номиналом 50 копеек. Чеканка разменных монет номиналом 10 копеек в 2025 году не планируется", – сообщил в ответе OBOZ.UA Алексей Шабан.

А еще отметил, что НБУ продолжает изымать из обращения банкноты номиналом 1,2 и 5 гривен, заменяя их соответствующими номиналами монет, которые пользуются спросом у населения.

Впрочем, Шабан отказался сообщить OBOZ.UA себестоимость производства монет, чтобы можно было оценить целесообразность их использования.

"Данные статей калькуляции по производству денежных знаков и сведения о затратах на изготовление банкнот и монет относятся к служебной информации. Учитывая вышеизложенное, у Национального банка нет правовых оснований для предоставления запрашиваемой информации, поскольку она относится к информации с ограниченным доступом", — отметил в своем официальном ответе Шабан.

Когда именно эти данные стали закрытыми, он не объяснил.

За председательство других глав Нацбанка (до Андрея Пышного) топ-менеджеры регулятора не скрывали, что чеканка монет дорога и нет экономической выгоды. Это был один из ключевых аргументов для вывода из обращения малых номиналов — 1,2,5 копеек до назначения Алексея Шабана в НБУ (работал в ПриватБанке за прошлых акционеров). Тогда в НБУ откровенно признавали, что себестоимость чеканки мелких номиналов меньше их номинальной стоимости. То есть произвести 1 копейку значительно дороже этой самой копейки.

Именно этим прежде всего объясняли нежелание украинцев сдавать мелкие монеты, которые уже выведены из обращения. Это не стоит времени простого человека в пересчете на минимальную трудоустроенную зарплату, поскольку он получает очень незначительные средства, за которые мало чего можно приобрести в магазине ввиду текущей инфляции. Чаще всего мелкие монеты сдавали на переплавку радиолюбителям или другим производителям за вознаграждение, чем в банки.

Это объясняет официальную отчетность Национального банка, в которой можно увидеть, что на неплатежные монеты приходится чуть меньше половины текущего монетного обращения – 48,8%. Это 1,2,5 и 25 копейки, которыми уже нельзя рассчитаться в торговой сети и которых в целом отчеканили 7,2 млрд штук за государственные средства. При этом больше всего в монетном обращении изделий номиналом 10 копеек — 27,9% или 4,1 млрд штук, в чекане которых, по признанию самого НБУ, сейчас больше нет нужды. Понятно, что за 10 копеек в Украине ничего не приобретешь и у этой мелочи есть такие же шансы попасть в переплавку, которые и меньшие 1-5-копеечные номиналы.

На шесть рабочих монетных номиналов сейчас приходится только 23,3% обращения: 50 копеек, 1 гривна (два вида), а также 2, 5 и 10 гривен.

А в соцсетях все чаще поднимается тема экономической целесообразности чеканки как минимум двух мелких номиналов (10 и 50 копеек).

Особенно на фоне последних отчетов Нацбанка о постоянном интересе населения к безналичным расчетам, позволяющим экономить на производстве наличных денег. Недавно регулятор сообщил о росте за 9 месяцев 2024 года количества безналичных расчетов с банковскими картами с 93,5% до 94,5%, в то же время по сумме сделок произошло небольшое уменьшение — с 65,4% до 64,8% по сравнению с соответствующим периодом 2023-го. То есть люди, прежде всего, рассчитываются карточками и меньше снимают наличные со счетов.

Это одна из задач едва ли не всех центральных банков мира: увеличивать безналичные расчеты населения, больше их контролировать (не перегибая палку с ограничениями и финансовым мониторингом) и уменьшали долю наличных денег. От наличных денег не отказываются совсем, впрочем уменьшают ее долю в накоплениях и платежах.