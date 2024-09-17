Нардепы обеспокоились психикой работающих украинцев: для бизнеса готовят новые правила

Народные депутаты планируют создать в Украине Национальную комиссию по вопросам психического здоровья. Новый орган будет заниматься исполнением государственной политики в сфере охраны психического здоровья. Кроме того, бизнес обяжут создать службу охраны психического здоровья работников.

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Новый Нацсовет хотят создать согласно законопроекту №12030, который зарегистрировали в Верховной Раде 13 сентября. В карточке законопроекта говорится, что это будет постоянно действующий коллегиальный орган с юридическим статусом учреждения, которое находится в сфере управления непосредственно Кабинета Министров.

В описании проекта закона указаны основные полномочия новой комиссии: координация и надзор за исполнением государственной политики в сфере охраны психического здоровья. Ее будут формировать из представителей министерств и саморегулирующихся организаций – они будут обеспечивать взаимодействие между различными органами исполнительной власти, профессиональными ассоциациями и общественными организациями.

При этом члены и персонал Нацкомиссии предлагают не делать государственными служащими, а финансировать работу органа как из госбюджета, так и из других источников, не запрещенных законодательством, в том числе по международной технической помощи. Впрочем, финансово-экономическое обоснование не содержит расчетов, сколько средств из бюджета потребуется на создание нового бюджетного учреждения.

При этом в Кодексе законов о труде предлагается установить, что работодатель создает службу психического здоровья. Каждый работодатель должен разработать и утвердить политику или план защиты и укрепления психического здоровья на рабочем месте.

Соответственно, в законе об охране труда устанавливается, что работодатель с количеством наемных работников 50 и более лиц создает службу охраны психического здоровья. На предприятии с количеством работающих менее 50 человек функции службы охраны психического здоровья могут выполнять в порядке совместительства лица, имеющие соответствующую подготовку. На предприятии с количеством работающих менее 20 человек для выполнения функций службы психического здоровья могут привлекаться посторонние специалисты на договорных началах, имеющих соответствующую подготовку. Функции и полномочия по охране психического здоровья, ее типичное положение о ней утверждаются Кабинетом министров.

Также ранее OBOZ.UA писал о другом принятом нардепами законопроекте, позволяющем работодателям стратегических предприятий увольнять работников за невыполнение правил поведения, в частности за сокрытие связей с лицами на оккупированных территориях. Закон также позволяет проводить служебные проверки и расторжения трудового договора в случае нарушения установленных правил.

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