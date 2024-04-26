Украинцев смогут увольнять за связи с родственниками на оккупированных территориях: нардепы приняли новый закон

Депутаты Верховной Рады Украины (ВР) приняли закон, разрешающий работодателям стратегических предприятий увольнять работников за невыполнение правил поведения, в частности, за сокрытие связей с лицами на оккупированных территориях. Этот закон также разрешает проводить служебные проверки и расторжение трудового договора в случае нарушения установленных правил.

Об этом сообщила ВРУ. "25 апреля 2024 года Верховная Рада Украины приняла Закон Украины "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины по установлению дополнительных оснований расторжения трудового договора по инициативе работодателя", – говорится в сообщении. Речь идет о законопроекте № 7731, за который во втором чтении проголосовали 234 нардепа.

Согласно изменениям, внесенным в законодательство, работодатели теперь будут вправе расторгнуть трудовой договор с работниками за невыполнение правил поведения. Которые включают в себя обязанность не скрывать информацию о своих связях с лицами, проживающими на временно оккупированных территориях.

В частности, закон впервые вводит понятие " правил поведения на рабочем месте ", являющихся дополнительной составляющей правил внутреннего трудового распорядка. Соответствующие правила поведения должны содержать положения, в частности:

предоставление работниками информации относительно имеющихся у них связей с физическими лицами, место постоянного проживания которых находится на территории государства-агрессора или временно оккупированной территории Украины;

обязательства работников о неразглашении информации с ограниченным доступом, в частности информации, составляющей государственную или коммерческую тайну, а также условия работы с конфиденциальной информацией.

Верховная Рада также наделила соответствующих работодателей правом прекращать трудовой договор в отдельных случаях. А именно когда:

законной силы вступил в приговор суда, которым работник осужден (кроме освобождения от отбывания наказания с испытанием) за совершение преступления против основ национальной безопасности Украины;

которым работник осужден (кроме освобождения от отбывания наказания с испытанием) за совершение преступления против основ Украины; работник не выполняет правила поведения на предприятии, в учреждении, организации.

Также закон устанавливает возможность временного отстранения работника от работы в случае проведения служебной проверки работодателем, который относится к объектам государственной собственности со стратегическим значением для экономики и безопасности страны, или является объектом или оператором критической инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, подавляющее большинство украинских работодателей намерено повысить зарплаты своим работникам в 2024 году. Об этом сообщили 72% участников соответствующего опроса.

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