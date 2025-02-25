Нанес бюджету ущерб на 641 млн грн: бывшему топ-налоговику сообщили о подозрении

Бывший первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины подозревается в злоупотреблении служебным положением, что привело к тяжелым последствиям. Из-за действий чиновника государство могло недополучить более 641 млн гривен налогов, и теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.

Видео дня

Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуре (САП). По данным журналиста Олега Новикова, речь идет о Сергее Билане, которого уволили с должности в 2019 году.

25 февраля ему сообщили о подозрении в нарушении ч. 2 ст. 364 УК Украины, за что предусмотрено максимальное наказание в виде шести лет лишения свободы. Высший антикоррупционный суд применял к нему меру пресечения в виде залога в 10 млн грн и возложил процессуальные обязанности.

"По версии следствия, в 2017 году он намеренно не рассмотрел жалобу Сбербанка на решение Офиса крупных налогоплательщиков ГФС о начислении финансовому учреждению суммы денежного обязательства по платежу с налога на доходы нерезидентов. Это означало автоматическое удовлетворение жалобы, из-за чего государство недополучило налогов более чем на 641 млн грн. Ощадбанк в течение 2013-2016 годов применил пониженную ставку налога с доходов кипрских оффшорок – вместо 15% была применена ставка от 0 до 2%", – пишет Новиков.

Также отмечается, что подозреваемый служащий намеренно создал видимость невозможности подписания такого решения, чтобы прикрыть свою деятельность. Причем он являлся единственным уполномоченным лицом в ГФС Украины на подписание решения по результатам рассмотрения жалоб плательщиков.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что НАБУ сообщила о подозрении временному исполняющему обязанности главы Государственной таможенной службы. Его обвинили в недекларировании дома под Киевом в 2021-2023 годах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!