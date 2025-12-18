Налоговая завалила бизнес в Украине "письмами счастья": кого "штормят" сильнее всего

С начала года Государственная налоговая служба открыла более 25 тысяч исполнительных производств против украинского бизнеса, что на треть больше, чем до большой войны. Чаще всего нарушения (неуплату штрафов, налогов и сборов) фиксируют в секторе оптовой торговли.

Об этом сообщает Опендатабот. Больше всего нарушителей обнаружили в Киеве, Днепропетровской и Киевской областях.

Где налоговая наказывает бизнес в Украине

С января по декабрь украинские налоговики открыли 25 035 производств против компаний – это на 35% больше, чем до начала полномасштабной войны, но на 1,7% меньше, чем за аналогичный срок в прошлом году. Регионы-лидеры по количеству открытых производств:

Киев – 5757;

– 5757; Днепропетровская область – 4738;

– 4738; Киевская область – 1467.

А среди сфер бизнеса больше всего нарушителей обнаружили в оптовой торговле – 5380 дел. Далее следуют сельское хозяйство и охота, а также строительство – 2092 и 1910 дел соответственно.

ФЛП ждет новый налог

Министерство финансов Украины работает над серьезными изменениями налогов для физлиц-предпринимателей ("ФОПов"). Инициатива, среди прочего, является "маяком" Международного валютного фонда, без которого Украина не сможет полностью выполнить новую программу финансирования, пока находящуюся на стадии утверждения.

Новые правила для "ФОПов" введут в действие не раньше 2027 года. В первую очередь активно обсуждается введение налога на добавленную стоимость (НДС, 20% по общей ставке) для физических лиц-предпринимателей на упрощенной системе.

В Минфине отмечают, что главная цель – выравнять правила игры, закрыть схемы дробления бизнеса и минимизировать "серый" импорт. При этом обещают не создавать лишнего давления на добросовестный малый бизнес.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинцы до 31 декабря могут подать декларацию об имущественном состоянии и доходах и получить налоговую скидку – возврат части уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за 2024 год. Отмечается, что это касается официально трудоустроенных граждан, которые имеют документально подтвержденные расходы, предусмотренные законодательством.

