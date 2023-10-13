Налоговая закрыла крупный онлайн-магазин в Instagram, который работал без регистрации: Гетманцев озвучил важный совет 

В Украине Государственная налоговая служба закрыла крупный онлайн-магазин в Instagram. У него была аудитория больше 100 тыс. человек, при этом собственники бизнеса его не зарегистрировали.

Об этом написал на своей странице в Telegram глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. "Гражданки уже зарегистрированы. Деятельность продолжают, но уже в белой и через PPO. Настоятельно рекомендую всем работать честно. Уплачивать налоги дешевле, чем платить штрафы и иметь дело с налоговой и полицией", – написал он.

Как отмечают в Государственной налоговой службе, налоговики проверяют деятельность таких незарегистрированных магазинов, в том числе в соцсетях. "Все случаи исследуются и проверяются работниками налоговых органов, а в случае подтверждения предоставленной информации принимаются соответствующие меры по реагированию, в том числе налоговые проверки", – отмечают в ведомстве.

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Сегодня социальные сети Facebook, Instagram и другие интернет площадки стали бизнес-платформами с мощными маркетинговыми инструментами, которыми используются для дистанционной продажи товаров или предоставления услуг.

В результате проверок, в частности, удалось установить целый ряд фактов нарушения закона. В Ивано-Франковской области установлен факт предоставления услуг валютно-обменных операций без государственной регистрации субъекта хозяйствования.

В Хмельницкой области установлены факты хозяйственной деятельности через сеть Интернет без государственной регистрации как физическим лицом-предпринимателем.

Выявлено осуществление на Днепропетровщине хозяйственной деятельности по продаже мобильных аксессуаров и табачных изделий с признаками фальсифицированной продукции без наличия разрешительных документов и государственной регистрации как субъекта хозяйствования.

Как ранее писал OBOZ.UA, Ассоциация городов Украины обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой сохранить "военный НДФЛ" в городских бюджетах. При этом в Кабмине разрабатывают предложение забрать "военный НДФЛ" в государственный бюджет.

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