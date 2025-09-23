Продавцам алкоголя, табака и работникам АЗС установили "специальные" зарплаты: какие суммы ожидать с 1 октября

С 1 октября 2025 года для бизнеса, который торгует алкоголем, табаком, жидкостями для электронных сигарет и топливом, вводятся требования по минимальной зарплате или доходу – от 1,5 до 2 минимальных окладов. Невыполнение этих условий в течение трех месяцев подряд приведет к потере лицензии на розничную торговлю.

Об этом напоминает Государственная налоговая служба Украины. 1 октября 2025 года в Украине начинают действовать новые правила для субъектов хозяйствования, которые имеют лицензии на розничную торговлю такими веществами.

Отныне они должны обеспечивать установленный законом минимальный уровень заработной платы или дохода, без чего продолжать деятельность будет невозможно. Соответствующие изменения приняты Законом Украины № 4536-IX, который обновляет нормы Закона № 3817-IX.

Он вводит четкие требования к уровню средней ежемесячной зарплаты наемных работников или доходности предпринимателя, который работает самостоятельно. Требования установлены в таком размере:

1,5 минимальных зарплат – для торговых точек, расположенных за пределами областных центров, Киева и Севастополя , на расстоянии не менее 50 км, и имеют торговый зал площадью до 500 м²;

– для торговых точек, расположенных , на расстоянии не менее 50 км, и имеют торговый зал площадью 2 минимальные зарплаты – для всех остальных субъектов хозяйствования, чьи торговые точки не соответствуют указанным условиям.

Фактически это означает, что предприниматели и компании, торгующие подакцизными товарами, должны подтверждать свою способность выплачивать работникам официальную зарплату на уровне, определенном законом. Контролирующие органы получили право проверять выполнение этих требований.

Если во время проверки будет установлено, что в течение трех календарных месяцев подряд заработная плата работников или доход предпринимателя были ниже установленного уровня, лицензия на торговлю будет аннулирована. Это правило касается как юридических лиц, так и физических лиц-предпринимателей без наемных работников.

Расчет уровня зарплаты или дохода осуществляется со дня вступления в силу Закона № 4536-IX. То есть бизнес должен отчитываться о соблюдении этих требований уже начиная с октября.

Главная цель нововведения – борьба с теневой экономикой, в частности в розничной торговле подакцизными товарами, где традиционно высокий уровень нелегальных схем. Установление минимальных требований к зарплатам должно заставить работодателей официально оформлять работников, платить налоги и социальные взносы.

