Налоговая служба проигрывает в судах до 90% дел и почти не обеспечивает бюджету дополнительных денег, – бизнес-омбудсмен

За 10 месяцев 2023 года из 46 млрд грн, которые были доначислены в налоговых проверках, в бюджет поступило лишь более 2 млрд грн. Причина – регулярные проигрыши Государственной налоговой службой (ГНС) от 2/3 до 90% дел в судах. Более того, есть основания предполагать, что государство работает себе в минус – ведь налоговая сама оплачивает расходы на суды, которые проигрывает.

Об этом рассказал бизнес-омбудсмен Роман Ващук, передает "Юридическая газета". Он отметил: в год ГНС "выдает 350-400 млн грн в судебных средствах".

"Учтите средства самих налоговиков, на которые проводят проверки судей, которые потом это все рассматривают. Есть пока неподтвержденная возможность того, что государство работает в минус", – сказал Ващук.

При этом он подчеркнул: в настоящее время проводится расследование "феномена украинской налоговой проверки" – огромного разрыва между доначислениями от ГНС и деньгами, которые после этого реально поступают в бюджет. В частности, за последние 5 лет "в зависимости от мест и количества людей", эта пропорция составляет "примерно 20:1, 30:1".

"Возьмем пример первых 10 месяцев (мы все еще ждем полную годовую статистику) 2023 года. Были доначислены в налоговых проверках 46 млрд грн. В бюджет поступило более 2 млрд грн. Итак, коэффициент полезного действия всей этой суеты… Мы пытаемся его рассмотреть", – резюмировал Ващук.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, правительство Украины готовит новый законопроект, который позволит обеспечить дополнительные поступления в госбюджет, в частности, за счет введения военного сбора для физлиц-предпринимателей. Речь идет о 44 млрд грн.

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