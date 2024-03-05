В Украине введут новые правила военного сбора: кому придется платить

Правительство Украины готовит новый законопроект, который позволит обеспечить дополнительные поступления в госбюджет, в частности, за счет введения военного сбора для физлиц-предпринимателей. Речь идет о 44 млрд грн.

Об этом сообщил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, передает "Мы – Украина". По словам главы финансового комитета, законопроект Кабмина позволит обеспечить дополнительные поступления в бюджет и увеличит доходы госбюджета на 44 млрд гривен.

Это хотят сделать за счет увеличения военного сбора, введения военного сбора для ФЛП, для юридических плательщиков единого налога, для определенных видов операций с недвижимым имуществом и ювелирными изделиями. "И это Кабмин нам предложит как законопроект. Уже в марте ожидаем этот законопроект", - добавил Даниил Гетманцев.

К каким еще нововведениям готовиться

Министерство финансов уже передало на рассмотрение предложения по привлечению дополнительных примерно 44 млрд грн. "Это точечные решения", – рассказывают OBOZ.UA в правительстве. Предложения разработаны для выполнения меморандума с МВФ, и они не решают реальную потребность в деньгах.

"Сейчас Минфин дал предложения по 44 млрд. Это уже звучало в СМИ. Там военный сбор в 0,1% с ювелирных изделий, по продаже транспортных средств, по прибыли ФЛП – это точечные решения. Они по капле собрали 44 млрд. Пока нет даже сформированных предложений в виде законопроекта ",– рассказали OBOZ.UA в правительстве.

На самом деле, до сих пор не известно, сколько средств не будет хватать бюджету до конца года. Если США не примут выделение помощи Украине, то "дыра" может достигнуть 1 трлн грн. Хотя пока такой вариант считают "пессимистичным".

Как сообщал OBOZ.UA, за подозрительные операции блокируют и карточки физических лиц. К примеру, финансовые учреждения замораживают счета после подозрительных переводов, если клиент не мог документально подтвердить происхождение средств. В то же время, все чаще штрафуют и банки: из-за того, что они не слишком тщательно проверяли своих клиентов и пропустили нарушения.

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