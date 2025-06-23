Налоговая разослала тысячам украинцев "письма счастья": что делать тем, кто получил

В марте Государственная налоговая служба (ГНС) разослала более 3,3 тысячи "писем счастья" украинским предпринимателям. Внимание налоговиков на этот раз привлекли предприятия, где регистратора расчетных операций (PPO) превышает количество трудоустроенных сотрудников более чем на 1.

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Таким образом, в ГНС работают в направлении предупреждения возможных нарушений порядка проведения расчетов и трудового законодательства – получив письмо, предприниматель может вовремя исправить выявленные недостатки, пояснили налоговики. Сообщения предпринимателям поступали через Электронный кабинет.

"Более 3,3 тыс. субъектов хозяйствования получили упреждающие сообщения от налоговой через Электронный кабинет. Основная цель – предупредить бизнес и дать возможность исправить ситуацию", – отметили в налоговой.

В службе объяснили, что превышение количества зарегистрированных свидетельствовать об использовании незадекларированного труда или несоблюдение минимальных государственных гарантий в оплате труда. Поэтому это:

способствует защите прав наемных работников , легализации труда;

, легализации труда; выводит из тени выплаты заработных плат (остановка так называемых "зарплат в конвертах");

(остановка так называемых "зарплат в конвертах"); помогает выстроить доверие между ГНС и бизнесом.

Налоговая проверила тысячи компаний

Всего в 2025 году налоговая провела 16,5 тысячи фактических проверок, касающихся соблюдения законодательства при расчетных операциях и легальности оформления трудовых отношений с работниками. Всего по результатам всех проверок было доначислено более 692,3 млн грн штрафов. Самыми распространенными нарушениями были:

невыдача фискального чека;

нарушение порядка ведения учета товарных запасов по месту их реализации;

по месту их реализации; использование труда наемных лиц без надлежащего оформления трудовых отношений;

без надлежащего оформления трудовых отношений; отсутствие кодов УКТ ВЭД для подакцизных товаров или марки акцизного налога для алкогольных напитков.

Также сообщалось, что с начала года украинские налоговики проверили десятки фармацевтических компаний. В них обнаружили ряд нарушений, в результате чего было доначислено 234,1 млн грн налогов и уменьшены убытки.

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