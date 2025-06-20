Налоговая начала проверять фармацевтов: нашли поршень на сотни миллионов

С начала года украинские налоговики проверили десятки фармацевтических компаний. В них обнаружили ряд нарушений, в результате чего было доначислено 234,1 млн грн налогов и уменьшены убытки.

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Об этом сообщили в Государственной налоговой службе (ГНС). Отмечается, что в целом до конца 2025 года планируется провести 104 проверки в фармацевтической отрасли. Общая сумма доходов компаний, подлежащих проверке, в прошлом году составила 287,5 млрд гривен.

"Сейчас уже завершены 22 плановые документальные проверки субъектов. По их результатам доначислено 234,1 млн грн налогов и уменьшены убытки, которые они ранее заявили на 153,4 млн грн", – отметили в ГНС.

Отмечается, что компании включили в план нынешних проверок на основании рассчитанных рисков по неуплате налогов и сборов, а также невыполнение другого законодательства. Всего в список попали 3592 компании – они имеют повышенный риск применения различных схем и инструментов сокрытия доходов и уклонения от уплаты налогов.

В ГНС напомнили, что права добросовестных плательщиков остаются под защитой. Такому бизнесу посоветовали полноценно готовить документы, подтверждающие достоверность задекларированных показателей.

Налоговая проверила тысячи компаний

Всего в 2025 году налоговая провела 16,5 тысячи фактических проверок, касающихся соблюдения законодательства при расчетных операциях и легальности оформления трудовых отношений с работниками. Всего по результатам всех проверок было доначислено более 692,3 млн грн штрафов. Самыми распространенными нарушениями были:

невыдача фискального чека;

нарушение порядка ведения учета товарных запасов по месту их реализации;

по месту их реализации; использование труда наемных лиц без надлежащего оформления трудовых отношений;

без надлежащего оформления трудовых отношений; отсутствие кодов УКТ ВЭД для подакцизных товаров или марки акцизного налога для алкогольных напитков.

Ранее в ГНС отметили, что изменили подходы к проверкам и повысили их эффективность и прозрачность, сделав главный фокус на их цифровизации. В 2025 году была начата видеофиксация проверок через нагрудные видеорегистраторы. Таким образом обе стороны процесса (и сотрудник ДПС, и человек, которого проверяют) остаются защищены, а качество и объективность контрольных мероприятий – повышены.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что тысячи украинцев получили из налоговой запросы с целью выяснить происхождение переводов на их карточные счета. При том некоторые переводы – на сумму менее 1 тыс. грн. Налоговики считают, что эти украинцы получили около 162,7 млн грн за продажу товаров и оказание услуг без открытия ФЛП.

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