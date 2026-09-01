Налоговая проверяет обычных украинцев: в каких случаях придут до физических лиц

Налоговая проверит простых украинцев (физических лиц и "ФОПов"). В этом году планируется провести 1019 плановых проверок, но, судя по данным предыдущего года, внеплановых проверок может быть почти в 17 раз больше (в 2025 году было проведено 1008 плановых против 16 769 внеплановых).

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Об этом говорится в ответе и.о. директора Департамента налогообложения физических лиц Государственной налоговой службы Вячеслава Доценко на запрос OBOZ.UA. Проверки проводятся в соответствии с Налоговым кодексом, в частности внеплановые – в следующих случаях:

Подозрение в нарушении закона (п.п. 78.1.1): Налоговая получила информацию о нарушении налогового, валютного или иного законодательства и направила письменный запрос. Проверка назначается, если налогоплательщик не предоставил ответ с документами в течение 15 рабочих дней.

получила информацию о нарушении налогового, валютного или иного законодательства и направила письменный запрос. Проверка назначается, если налогоплательщик не предоставил ответ с документами в течение 15 рабочих дней. Непредставление отчетности (п.п. 78.1.2): Налогоплательщик своевременно не подал декларацию, расчеты или отчетность по трансфертному ценообразованию.

своевременно не подал декларацию, расчеты или отчетность по трансфертному ценообразованию. Представление уточнений за проверенный период (п.п. 78.1.3): Налогоплательщик представил уточняющий расчет за тот период, который налоговая служба уже ранее проверяла.

представил уточняющий расчет за тот период, который налоговая служба уже ранее проверяла. Ошибки или недостоверные данные в декларации (п.п. 78.1.4): Налоговая обнаружила недостоверные данные в поданной декларации и направила запрос. Проверка проводится, если объяснения и документы не представлены в течение 15 рабочих дней.

Налоговая обнаружила недостоверные данные в поданной декларации и направила запрос. Проверка проводится, если объяснения и документы не представлены в течение 15 рабочих дней. Обжалование результатов предварительной проверки (п.п. 78.1.5): Налогоплательщик подал возражение на акт проверки или жалобу на налоговое уведомление-решение и указал на новые обстоятельства, которые ранее не исследовались и требуют дополнительной проверки.

По результатам проверок плательщикам могут доначислить налоговые платежи. В 2025 году общая сумма доначисленных денежных обязательств (с учетом основного платежа, штрафных санкций и пени) составляет более 8,5 млрд грн, а за текущий период 2026 года — уже почти 4 млрд грн.

Как сообщили в ГНС относительно планов и уже проделанной работы: "В соответствии с пунктом 77.1 статьи 77 Кодекса утвержден План-график на 2026 год с учетом корректировки в количестве 1019. По состоянию на дату предоставления ответа проведено 582 документальных плановых проверки и 9 107 документальных внеплановых проверок. К налогоплательщикам – физическим лицам относятся физические лица – предприниматели, граждане и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность".

Как ранее писал OBOZ.UA, Киевский окружной административный суд удовлетворил иск Государственной налоговой службы в Киевской области и обязал украинку доплатить более 346 тыс. грн налогов. Женщина, как установила налоговая проверка, зарабатывала на OnlyFans. Однако в суде она заявила, что её данные, вероятно, украли и на упомянутой платформе она не зарабатывала.

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