Налоговая будет тотально проверять аренду жилья: украинцам рассказали, в какой стране усилят контроль с января 2026 года

Налоговые органы Греции вводят автоматическую проверку соответствия заявленных сумм годовой арендной платы у арендодателей и арендаторов. Ожидается, что это позволит находить несоответствия в декларациях сторон без отдельной проверки. В то же время, в Украине намерены выводить из тени рынок аренды жилья – за счет измения размера налогов.

Об ситуации в Греции сообщает Ekathimerini. Отмечается:

Новые правила должны заработать уже с января 2026 года.

В случае выявления низкой арендной платы в районах с высокой рыночной стоимостью недвижимости налоговая будет проверять финансы владельца.

"После запуска Реестра права собственности система будет автоматически сигнализировать о любых различиях в задекларированных суммах аренды. Реестр также будет формировать аналитические материалы для налоговых аудиторов", – говорится в сообщении.

Аналогичный подход, подчеркивается, будет применяться и при продаже недвижимости. Так, если продавец и покупатель укажут разные цены, система сразу зафиксирует нарушение.

Авторы материала объясняют: если, к примеру квартира на 50 кв.м. в престижном районе будет продана за 80 тис. евро при зональной стоимости 4,25 тыс. евро/"квадрат", проверка будет инициироваться автоматически. Ведь реальная стоимость жилья и уплаченная за него цена будут значительно различаться.

"И даже если налог уплачен с так называемой объективной стоимости, аудиторы будут проверять возможные неофициальные доплаты. В частности, анализировать банковские счета и платежные карт участников операции", – рассказали аналитики.

В Украине хотят переписать размер налогов на аренду жилья

В то же время, в Украине намерены заняться детенизацией рынка аренды жилья. Ведь в тени, рассказал OBOZ.UA глава парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк ("Слуга народа"), находиться более 90% рынка.

Для того, же чтобы арендодатели начали сдавать свои квартиры и дома "в белую", по словам нардепа, следует уменьшить налоговую нагрузку. Причем "даже несмотря на то, что в условиях войны это будет непопулярным".

"Простой пример: в начале этого года была анонсирована программа субсидий на аренду жилья для ВПЛ. Одно из условий – получить субсидию можно, только если между арендатором и арендодателем заключен официальный договор. То есть последний должен платить налоги. Но по состоянию на сейчас такой возможностью смогли воспользоваться не более 100 семей. Одна из причин – арендодателям это невыгодно", – объясняет Шуляк.

Как следствие, отмечает она, "при текущем уровне налогообложения в 23%" вывести сдающих жилье в аренду владельцев является крайне сложным заданием. А потому, по ее словам, "нужно связать аренду с налогами так, чтобы "белый" договор был выгоднее, чем "серый". Т.е., собственно, снизить размер налога.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине собственники 1-комнатных квартир переписали их стоимость практически во всех крупных городах. При чем, преимущественно в сторону удорожания.

