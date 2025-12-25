Прежних цен больше нет: в Украине массово переписали стоимость 1-комнатных квартир
Собственники 1-комнатных квартир переписали их стоимость практически во всех крупных городах. При чем, преимущественно в сторону удорожания. Больше всего – в Ужгороде, где за ноябрь стоимость такого жилья выросла сразу на 60%, до 59 997 долларов соответственно (здесь и далее – медианная цена. Т.е., половина цен ниже ее, а половина – выше).
Также значительно подорожали квартиры в Ивано-Франковске. По данным аналитиков крупного профильного портала, здесь цены повысили на 35%.
В Одессе удорожание составило 23%. В Полтаве – 17%. А кроме того:
- Киеве и Хмельницком – 16%;
- В Виннице и Харькове – 15%;
- Черкассах, Черновцах и Тернополе – 13%;
- Сумах и Житомире – 12%;
- Ривне и Чернигове – 10%;
- Днепре – 4%;
- Львове и Херсоне – 3%.
Подешевело жилье лишь в 2-х городах. Ими являются:
- Запорожье – цены снизились на 3%;
- Николаев – на 2%.
Не менялась цена 1-комнатных квартир же лишь в 1 городе. Им стал Луцк.
Сколько стоят 1-комнатные квартиры в Украине
В целом же, отмечают аналитики, стоимость 1-комнатных квартир на вторичном рынке Украины находится в пределах от 14 430 до 78 494 долларов. Самые высокие цены зафиксированы в:
- Киеве – 78 494 доллара;
- Ужгороде – 59 977 долларов;
- Львове – 54 575 долларов;
- Ивано-Франковске – 54 703 доллара.
Дешевле всего же такое жилье продают в Херсоне – по 14 430 долларов. А кроме того:
- Запорожье – 14 924 доллара;
- Николаеве – 18 393 доллара;
- Сумах – 18 911 доллар.
Какие квартиры будут популярны в Украине
В свою очередь, член совета Ассоциации специалистов по недвижимости Артур Пилипчук ранее рассказал OBOZ.UA, что несмотря на прогнозы, украинцы не отказываются от квартир как на относительно высоких этажах, так и с панорамными окнами. По его словам, дело в том, что люди привыкли к войне и связанным с ней рискам.
"Война затянулась – и показала, как быстро люди ко всему привыкают. Вспомните 2022 год – как только загудит сирена, никого на улице нет. Теперь же все на улице, с детьми даже. Поэтому, думаю, будут пользоваться спросом и верхние этажи, и пентхаусы, и террасы", – считает Пилипчук.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время значительная часть арендодателей также неохотно сдает жилье семьям с детьми или домашними животными, несмотря на то, что серьезные повреждения фиксируются редко.
