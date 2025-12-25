Прежних цен больше нет: в Украине массово переписали стоимость 1-комнатных квартир

Собственники 1-комнатных квартир переписали их стоимость практически во всех крупных городах. При чем, преимущественно в сторону удорожания. Больше всего – в Ужгороде, где за ноябрь стоимость такого жилья выросла сразу на 60%, до 59 997 долларов соответственно (здесь и далее – медианная цена. Т.е., половина цен ниже ее, а половина – выше).

Также значительно подорожали квартиры в Ивано-Франковске. По данным аналитиков крупного профильного портала, здесь цены повысили на 35%.

В Одессе удорожание составило 23%. В Полтаве – 17%. А кроме того:

Киеве и Хмельницком – 16%;

В Виннице и Харькове – 15%;

Черкассах, Черновцах и Тернополе – 13%;

Сумах и Житомире – 12%;

Ривне и Чернигове – 10%;

Днепре – 4%;

Львове и Херсоне – 3%.

Подешевело жилье лишь в 2-х городах. Ими являются:

Запорожье – цены снизились на 3%;

Николаев – на 2%.

Не менялась цена 1-комнатных квартир же лишь в 1 городе. Им стал Луцк.

Сколько стоят 1-комнатные квартиры в Украине

В целом же, отмечают аналитики, стоимость 1-комнатных квартир на вторичном рынке Украины находится в пределах от 14 430 до 78 494 долларов. Самые высокие цены зафиксированы в:

Киеве – 78 494 доллара;

Ужгороде – 59 977 долларов;

Львове – 54 575 долларов;

Ивано-Франковске – 54 703 доллара.

Дешевле всего же такое жилье продают в Херсоне – по 14 430 долларов. А кроме того:

Запорожье – 14 924 доллара;

Николаеве – 18 393 доллара;

Сумах – 18 911 доллар.

Какие квартиры будут популярны в Украине

В свою очередь, член совета Ассоциации специалистов по недвижимости Артур Пилипчук ранее рассказал OBOZ.UA, что несмотря на прогнозы, украинцы не отказываются от квартир как на относительно высоких этажах, так и с панорамными окнами. По его словам, дело в том, что люди привыкли к войне и связанным с ней рискам.

"Война затянулась – и показала, как быстро люди ко всему привыкают. Вспомните 2022 год – как только загудит сирена, никого на улице нет. Теперь же все на улице, с детьми даже. Поэтому, думаю, будут пользоваться спросом и верхние этажи, и пентхаусы, и террасы", – считает Пилипчук.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время значительная часть арендодателей также неохотно сдает жилье семьям с детьми или домашними животными, несмотря на то, что серьезные повреждения фиксируются редко.

