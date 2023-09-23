В Украине пересчитают все пенсии: кому добавят тысячи и какой график повышения

В Украине в 2024-м повысят не только минимальную пенсию, однако также проведут индексацию для всех пенсионеров. Индексация состоится по новым правилам, однако ее детали до сих пор не раскрыты. При этом, вероятно, в результате введения новых правил размер индексации будет ниже, чем предусмотрено действующим законом.

Как говорится в проекте бюджета на 2024-й, в январе в Украине будет повышение трех категорий выплат. Речь идет:

о минимальной пенсии: она увеличится с 2093 до 2361 грн

о максимальной пенсии: она увеличится с 20 930 до 23 610 грн

прибавка за стаж сверхнормы: она увеличится с 20,9 до 23,6 грн за каждый месяц дополнительного стажа.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что индексацию (обычно проходит в марте на половину размера прошлогодней инфляции и половины от среднего за последние три года годового роста зарплат) проведут по новым правилам. Якобы в Кабмине уже разработали методику введения баллов и коэффициентов. Такая система должна:

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сравнить размеры пенсий независимо от года, когда вы вышли на заслуженный отдых (то есть провести осовременивание);

привести к повышению среднего размера пенсии до 6 тыс. грн.

К слову, с января по июнь 2023-го, согласно данным ПФУ, средняя пенсия выросла с 4,6 тыс. до 5,3 тыс. грн. Вероятно, и без значительной индексации, а только за счет повышения минимальной пенсии, средняя выплата в 2024-м составит обещанные 6 тыс. грн.

Ранее писал о том, кому в Украине повысят пенсии в 2024-м. Повышение минимальной пенсии может коснуться большого количества пенсионеров. Речь идет о тех, кто получал маленькие зарплаты или работал неофициально.

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