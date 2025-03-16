Налоги для ФЛП планируют повысить: что предлагает Минфин и когда ждать изменений

В Украине планируется повысить налоги для ФЛП (физические лица-предприниматели), объединить вторую и третью группы и сделать их деятельность более контролируемой. Для юридических лиц третья группа вообще планируется отменить и заставить переходить на общую систему налогообложения.

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Об этом сообщает СМИ со ссылкой на отчет Минфина о состоянии выполнения Национальной стратегии доходов в 2024 году. Правительство Украины продолжает работу над реформой упрощенной системы налогообложения (ССО), которая существенно изменит правила для физических лиц-предпринимателей.

Согласно Национальной стратегии доходов изменения направлены на постепенное повышение налоговой нагрузки, пересмотр условий для различных групп ФЛП и улучшение контроля за оборотом средств. Согласно правительственным планам, реформа ССО включает следующие ключевые моменты:

в течение трех лет ставки единого налога для юридических лиц третьей группы будут постепенно повышаться до 18%, после чего юридическим лицам запретят пользоваться упрощенной системой;

ФЛПы второй и третьей групп будут объединены в одну, а налоги дифференцируются: от 3% для торговли до 17% для отдельных услуг;

для торговли до для отдельных услуг; первую группу ФЛП значительно сократят, оставив лишь наименее прибыльные виды деятельности. Будет отменена фиксированная ставка, а налоги будут уплачиваться с реального дохода;

все предприниматели второй группы будут обязаны использовать регистраторы расчетных операций (РРО);

порог для регистрации плательщиком НДС будет распространяться на всех предпринимателей упрощенной системы;

упрощенной системы; для аграрного сектора будут пересмотрены ставки налога, а также расширена налогооблагаемая база для фермерских хозяйств;

будут отменены исключения по учету товаров, которые сейчас позволяют некоторым предпринимателям вести деятельность без должной отчетности.

Согласно отчету Министерства финансов, реформа будет внедрена только после выполнения мер, определенных в Стратегии доходов. В частности, необходимо ввести меры безопасности по обработке налоговой информации и обеспечить прозрачность обращения средств. В настоящее время этот этап еще не завершен, поэтому реформа откладывается, однако намерения правительства остаются неизменными.

По состоянию на 1 января 2025 года количество предпринимателей на упрощенной системе налогообложения составило 1,625 млн человек, что на 52,5 тыс. больше, чем в 2024 году. Распределение по группам выглядит следующим образом:

первая группа – 194,9 тыс. ФЛПов (-7,4% к 2023 году);

вторая группа – 630,6 тыс. (+4,8%);

третья группа – 800,2 тыс. (+4,9%);

четвертая группа – 0,7 тыс.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина с 1 января 2025 недополучила более 1,5 млрд грн в бюджет от запланированного повышения акцизов на табачные изделия. Соответствующий закон должен был вступить в действие с нового года.

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