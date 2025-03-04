Украина потеряла 1,5 млрд грн из-за служебного бездействия топ-чиновников: закон о новых акцизах на сигареты до сих пор не подписан

Украина с 1 января 2025 года недополучила более 1,5 млрд грн в бюджет от запланированного повышения акцизов на табачные изделия. Соответствующий закон должен был начать действовать с нового года. Но президент Украины Владимир Зеленский не подписал документ в установленный срок, а также не наложил на него вето. Бездействуют и другие представители власти, которые могли бы изменить ситуацию.

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На это обратил внимание экс-заместитель председателя Счетной палаты, кандидат юридических наук Андрей Майснер. "Большая коррупция остается второй после войны проблемой по всем опросам. Нам уже несколько лет помогают ЕС, США, Великобритания, Япония, Канада и другие страны, наши международные партнеры. Нам помогают деньгами, оружием, разведданными и т.п. В это время с декабря-2024 вопреки требованиям Конституции Украины президент Украины не подписал принятый парламентом и направленный ему в установленном порядке Закон Украины № 11090 о внесении изменений в законодательство о повышении ставки акцизного налога на табачные изделия, и в то же время не наложил на него вето. На это ему Основной Закон давал 15 дней (статьи 94, 106)", – отметил Майснер.

Напомним, соответствующий закон Верховная Рада приняла еще 4 декабря 2024 года. На подпись президента документ был отправлен 9 декабря, свидетельствует карточка законопроекта на сайте Верховной Рады. Таким образом, у главы государства, согласно Конституции, было время для принятия решения лишь до 24 декабря 2024 года.

Как подсчитал нардеп Ярослав Железняк ("Голос"), по состоянию на вечер 3 марта Украина недополучило более полутора миллиарда гривен акциза. "Прямое невыполнение Конституции и неподписание закона в срок стоило уже Бюджету с 1 января 1587,6 млн грн", – отметил он.

"Дополнительные поступления в бюджет военного времени от повышенной ставки акциза значительно усилили бы наши оборонные способности и помогали бы в обеспечении ВСУ. В парламентско-президентской республике Украина высшие должностные лица государства допускают служебное бездействие, ценой более 1,5 млрд грн, что является по сути убытком государства и совпадает с частными интересами производителей в том числе и вредных для здоровья нации подакцизных товаров", – констатировал Майснер.

Он объяснил, что по нормам ст. 94 Конституции Украины, если закон не возвращался в ВРУ в установленном порядке, то он считается одобренным президентом и подлежит подписанию и опубликованию. Однако не происходит и этого.

"Где руководитель ВРУ? Где народные депутаты, принимавшие этот закон, противоправно оставшийся таим, что не вступил в силу? Неужели нет желания узнать, почему их государственный труд нивелирован чем-то мотивированным бездействием других высокопоставленных чиновников? Где парламентский контроль? Где временная следственная комиссия? Где Счетная палата как внешний государственный аудитор и высший орган аудита в стране? Где правительство? Где Минфин с налоговой, которые должны дополнительно наполнить бюджет и четко понимают ситуацию?", – задается вопросами специалист.

Он резюмирует, что по всем признакам происходит противоправное деяние (бездействие), результатом чего являются потери поступлений в госбюджет. То есть государству причинен значительный материальный ущерб в особо крупных размерах, отмечает эксперт.

"Это лишь один пример служебного неслучайного бездействия высших должностных лиц, остающийся без должной правовой оценки и безнаказанным. Как относиться к тем, кто так относится к своим прямым обязанностям, к Конституции государства, своему народу, к своим гражданам, к обществу! Это не просто стыд и позор, это гораздо больше, и этому должна быть дана надлежащая правовая оценка и положен конец. Ежедневно неподписание только этого закона приводит к потерям на многие миллионы гривен... В войну! Когда ВСУ очень нуждается в надлежащем обеспечении оборонных действий для защиты Украины! Люди донатят, а принятые Верховной Радой Украины законы просто не будут подписывать и будут лишать государственный бюджет и армию дополнительных миллиардов гривен", – отметил Майснер.

Как сообщал OBOZ.UA, законопроект, о котором речь, предусматривает привязку цен на сигарет в Украине привязали к евро. Ожидалось, что это приведет к значительному подорожанию пачки уже с 2025 года, а вместе с тем должны были расти и поступления в бюджет.

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