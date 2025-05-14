"Налог на OLX" хотят наложить на сделки з наличкой: что предлагает нардепам бизнес

Законопроект о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы, содержит ряд недостатков, которые необходимо устранить для повышения налоговой прозрачности. В частности, прописать статус продавцов, обязать их отчитываться даже за наличные операции, но не штрафовать за ошибки в декларациях в течение года с момента принятия законопроекта.

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Об этом заявили в Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА), имея в виду правительственный законопроект №13232, зарегистрированный в Раде 30 апреля. Он предусматривает, что украинцы будут вынуждены платить налоги за продажи в интернете.

В ассоциации отметили, что участвовали в разработке законодательной нормы и нардепы частично учли предложения бизнеса. В частности относительно упрощенного администрирования деятельности лиц, которые в течение отчетного года осуществили не более трех операций на сумму, не превышающую 2000 евро в гривневом эквиваленте (то есть около 95 000 грн по текущему курсу НБУ).

В ЕБА отметили, что это соответствует европейской практике (в частности положениям Директивы DAC7). Впрочем, определенные аспекты, по мнению бизнеса, все еще нуждаются в доработке, в частности:

регулирование уплаты налогов и отчетности о транзакциях;

статус самозанятых лиц и предприятий, организующих их деятельность.

Нардепам предлагают закрепить требование о мониторинге и отчетности за все операции, включая наличные. Это должно обеспечить равные и справедливые условия налогообложения для всех участников рынка, минимизировать налоговые пробелы и предотвратить уклонение от уплаты налогов.

Кроме того, предлагается отсрочить применение штрафных санкций за представление недостоверной или ложной отчетной информации на срок на 1 год с даты вступления в силу соответствующего закона. Это будет способствовать налаживанию эффективного взаимодействия между подотчетными операторами платформы и налоговыми органами, а также уменьшит финансовую и административную нагрузку на таких операторов на начальном этапе внедрения системы отчетности.

Также надо четко прописать в законодательстве особый статус физлиц, торгующих на цифровых платформах без регистрации предпринимательской деятельности. Это позволит обеспечить правовую определенность и избежать риска переквалификации таких лиц в наемных работников.

А чтобы не усложнять процесс регистрации специального статуса налогоплательщика для физлиц и не нарушать банковскую тайну, следует открыть специальные счета в банках Украины или сделать такую регистрацию доступной через Дію. Все эти изменения могут способствовать повышению налоговой прозрачности субъектов цифровой экономики, в частности:

устранить пробелы в уклонении от уплаты налогов (особенно в отношении наличных операций);

(особенно в отношении наличных операций); минимизировать риски неоднозначной трактовки налоговых обязательств;

обеспечить предсказуемость для бизнеса и государства;

способствовать справедливой конкурентной среде;

создать условия для развития ответственного бизнеса.

Как уже сообщал OBOZ.UA, если законопроект будет принят, его действие будет распространяться на такие платформы как OLX, Prom, Rozetka, ЛУН, Kabanchik.ua, услуги онлайн-такси и т.д. Причем отчетной будет определяться "любой из видов деятельности, осуществляемой продавцом через платформу за вознаграждение".

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