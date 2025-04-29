Украинцы будут платить налог за продажи товаров на OLX, Rozetka: Кабмин утвердил законопроект

В Украине могут ввести новый налог. Им будут облагаться доходы, полученные через цифровые платформы. Таким образом, украинцы будут вынуждены платить налоги за продажи на, в частности, OLX, Prom, Rozetka, ЛУН, а также услуги, предоставленные через сервисы такси и пр. Соответствующий законопроект утвердили в Кабинете министров.

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Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук. Он отметил, что документ предусматривает имплементацию положений:

Модельных правил Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по отчетности операторов цифровых платформ;

положений Директивы Совета ЕС "о внесении изменений в Директиву ... об административном сотрудничестве в сфере налогообложения".

Т.е., утверждается, что законопроект предусматривает внедрение международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы.

"Законопроект имеет целью гармонизацию национального налогового законодательства с правом Европейского Союза и ОЭСР. Что будет способствовать выполнению международных обязательств Украины как страны-кандидата на членство в ЕС и ОЭСР", – говорится в сообщении.

Что прописано в законопроекте

Как объяснили в Министерстве финансов, законопроектом предусмотрена льготная ставка по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 5%. Обязанности же налогового агента возлагаются на операторов платформ.

Дополнительно, отметим, взимается 5% военного сбора. Эта норма действует для всех доходов физических лиц.

"Налогообложение доходов физических лиц от продажи товаров или предоставления услуг через цифровые платформы является важной частью современной финансовой политики. ... Правительство Украины беспокоится о том, чтобы упростить физическим лицам взаимодействие с ГНС по декларированию и уплате налогов на доходы полученные от продажи товаров или предоставление услуг через цифровые платформы", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: если в течение календарного года физлицо проведет не более 3 продаж через платформу на общую сумму до 2 000 евро (около 95 000 грн по текущему курсу НБУ), то оно получит право не открывать в банке счет специально под ведение торговли. Для этого можно будет использовать уже имеющиеся счета – к примеру, собственную карту.

За доход с каких платформ нужно будет уплачивать налог

В то же время, по тексту законопроекта, обнародованного нардепом Ярославом Железняк ("Голос"), отчетным будет определяться "любой из видов деятельности, осуществляемой продавцом через платформу по вознаграждение". В частности:

предоставление в аренду недвижимого имущества (в том числе жилой и коммерческой недвижимости, а также любого другого недвижимого имущества и парковочных мест);

личные услуги;

продажа товаров;

предоставление в аренду транспортных средств.

Таким образом, отмечают аналитики dev.ua, в случае принятия документа нардепами, его действие будет распространятся на такие платформы как:

OLX;

Prom;

Rozetka;

ЛУН;

Kabanchik.ua;

сервисы онлайн-такси и т.д.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике поддержал доработанный законопроект о регулировании и налогообложении виртуальных активов. Теперь документ может быть вынесен на голосование в парламенте.

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