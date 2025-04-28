НАК 'Нафтогаз' получил нового главу: СМИ узнали фамилию

На заседании наблюдательного совета НАК "Нафтогаз" 28 апреля был избран новый председатель правления. По данным СМИ, им стал Сергей Корецкий, уже возглавляющий ПАО "Укрнафта", а также "Укртатнафту".

Видео дня

Имя раскрыло издание Forbes Ukraine со ссылкой на неназванный источник. ExPro Gas&Oil Weekly пишет, что до финального этапа отбора Корецкий прошел вместе с Олегом Прохоренко, эксглавой "Укргаздобычи".

Отметим, что "Нефтегаз" является крупнейшей государственной компанией Украины с выручкой в 245 млрд и прибылью в 23,1 млрд гривен в 2023 году. Ее "дочки" производят более 70% природного газа и 60% нефти в нашей стране.

До Корецкого "Нефтегаз" возглавлял Алексей Чернышев, однако с 3 декабря 2024-го он перешел на должность вице-премьера – министра национального единства. С тех пор в компании был временный исполняющий обязанности председателя правления – Роман Чумак.

Сергею Корецкому 47 лет, родом но из города Луцк. Возглавляет "Укрнафту" и "Укртатнафту" с ноября 2022-го.

С 1997 по 2018 год работал в группе компаний "Континиум". В 2013 году стал генеральным директором WOG, но в 2018 году начал развивать собственную сеть кафе под брендом Idealist Coffee.

Согласно его декларации за 2024 год, официальная зарплата Корецкого в должности директора "Укрнафты" составила 15,5 млн, "Укртатнафты" – 11,2 млн гривен.

Другие задекларированные источники доходов Корецкого:

– ООО "Замок на Панковской" – 6 000 гривен (зарплата).

– АО "ТАСКОМБАНК" – 1 566 гривен (проценты).

– АО "Приватбанк" – 6 251 (проценты).

– АО "Ощадбанк" – 1 045 (проценты).

– ПАО "Укрнафта" – 141 197 гривен (еще одна запись о другом дополнительном благе).

– ООО "Санеко Трейд" – 1,2 млн гривен (роялти).

– Министерство финансов Украины – 3,82 млн гривен (доход от погашения ОВГЗ).

Как писал OBOZ.UA, недавно суд Парижа решил, что Россия должна компенсировать Украине 5 млрд долларов ущерба, нанесенного в результате незаконной экспроприации активов группы "Нафтогаз" после оккупации Крыма в 2014 году. Учитывая это, РФ может потерять имущество во Франции на 120 млн евро.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!