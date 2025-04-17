"Нафтогаз" выиграл еще один международный суд против России: какую сумму сможет вернуть

Россия должна компенсировать Украине 5 млрд долларов ущерба, нанесенного в результате незаконной экспроприации активов группы "Нафтогаз" после оккупации Крыма в 2014 году. Учитывая это, РФ может потерять имущество во Франции на 120 млн евро.

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Как сообщили в "Нафтогазе", соответствующее решение принял суд Парижа. Из-за отказа РФ компенсировать убытки, компания инициировала международную кампанию по взысканию.

"Этот результат – часть нашей глобальной кампании по принудительному исполнению решения арбитража. Это чрезвычайно важная юридическая победа НАК "Нафтогаз Украины" и еще пяти компаний группы. Она позволяет "Нафтогазу" начать процедуру взыскания на территории Франции", – пояснил глава группы компаний Роман Чумак.

Чтобы добиться справедливости, "Нафтогаз" зарегистрировал обременение рядом российских активов во Франции общей стоимостью более 120 млн евро. Это должно стать первым шагом к принудительному исполнению решения Гаагского арбитража.

"Наша команда использует все доступные юридические механизмы, чтобы обеспечить исполнение арбитражного решения и привлечь Россию к ответственности за ее противоправные действия", - подчеркнул Чумак.

В некоторых других юрисдикциях "Нафтогаз" также уже добился успеха - в частности речь идет о Великобритании и Финляндии. Глава НАК заверил в готовности бороться за взыскание полной суммы компенсации и защиту прав украинских государственных предприятий на международной арене.

Следует отметить, что 12 апреля 2023 года Арбитражный трибунал при Постоянной палате третейского суда в Гааге обязал РФ уплатить НАК "Нафтогаз Украины" $5 млрд за ущерб, нанесенный захватом активов компаний "Группы Нафтогаз" в АР Крым в 2014 году. В частности, речь идет о:

специальные разрешения на пользование недрами;

оборудование и инфраструктуру;

права на эксплуатацию трубопроводов и газохранилищ;

доли в собственности на газопроводы;

более 675 миллионов кубометров газа в подземных хранилищах.

Верховный суд Королевства Нидерланды отклонил кассационную жалобу РФ по отмене Частичного решения трибунала о юрисдикции суда и сущности дела.

Также OBOZ.UA сообщал, что по иску "Нафтогаза" окружной суд города Хельсинки наложил арест на отдельные активы России на территории Финляндии. Речь идет о недвижимости и других активах, которые оцениваются в десятки миллионов долларов.

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