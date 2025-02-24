Нахватал с военных взяток на 1,2 млн грн: в Николаеве задержали подполковника-коррупционера

В одной из воинских частей, выполняющей боевые задания на Херсонском направлении, разоблачена масштабная коррупционная схема. Бывший командир дивизиона части заподозрен в превышении служебных полномочий и систематических поборах военнослужащих, за что ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Как сообщили в Генеральной прокуратуре Украины, подозреваемый подполковник наладил схему обогащения за счет подчиненных, благодаря которой в 2023-2024 годах незаконно обогатился, по меньшей мере, на 1 млн грн. Он фактически "продавал" военнослужащим отпуска и скрывал их отсутствие командования.

За это он требовал от военных денег и различных услуг, бытовой и компьютерной техники, а также вещи для детей. От плативших в дальнейшем требовались деньги под угрозой наказания – за якобы нарушение служебной дисциплины.

Во время обысков дома у подозреваемого были обнаружены и изъяты незаконно полученное имущество и документы по его получению. В настоящее время подполковник задержан в Николаеве, ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 и ч. 5 ст. 426-1 УК Украины (получение взятки в особо крупном размере и превышение служебных полномочий). По данным Государственного бюро расследований, фигуранту избрали меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 1,2 млн гривен.

Также OBOZ.UA сообщал, что бывшего руководителя "Укрспецэкспорта" Дмитрия Перегудова подозревают в отмывании средств через Францию. Детективы считают, что под видом "агентских услуг" по продаже украинской военной техники экспосадовец вывел на счета иностранных компаний средства госпредприятий на 46 млн долларов. За эти средства он приобрел виллу, винодельню и винодельческие участки – на имущество уже наложили арест, а Перегудова требуют экстрадировать на Родину.

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