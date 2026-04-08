Нагрелись на закупке продуктов на 64 млн грн: в Украине будут судить экс-заместителя министра аграрной политики, известно имя

В Украине передали в суд материалы расследования коррупционной схемы при закупке продуктов для государственных нужд в военное время. В ней фигурируют бывшие высокопоставленные чиновники, в частности бывший первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий и экс-заместитель министра экономики Александр Грибан. По данным следствия, из-за завышения цен и посреднических компаний государству нанесли ущерб почти на 64 млн грн.

Видео дня

О схеме сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). При этом, согласно информации источников OBOZ.UA речь идет именно о Тарасе Высоцком и Александре Грибане. По данным расследования, их обвиняют в злоупотреблении служебным положением и нанесении ущерба государству почти на 64 млн грн.

Как работала схема

События разворачивались весной 2022 года – в период, когда после начала полномасштабного вторжения возникла необходимость оперативно обеспечить регионы продуктами питания. По версии следствия, была организована схема поставки продуктов через подконтрольные компании-посредники.

Закупки осуществлялись для нужд областных военных администраций, а оплату проводило АО "Укрзалізниця". Суть схемы заключалась в том, что продукция закупалась по рыночным ценам у производителей за рубежом (Польша, Турция), но к моменту поставки ее стоимость искусственно увеличивалась через посредников.

В результате цена на отдельные товары возрастала примерно на 150% – например, с около 30 грн до 75 грн за килограмм в первом эпизоде. Чиновник, по данным следствия, согласовывал соответствующие документы, счета и акты выполненных работ, что позволяло осуществлять перевод средств на счета компаний-посредников.

При этом он имел доступ к официальной статистике цен и был осведомлен о реальной рыночной стоимости продукции, а также о возможности закупки напрямую у украинских производителей. В деле зафиксировано как минимум два эпизода.

Первый эпизод предусматривал закупку продуктов через одну из компаний, которая работала через посредника и импортировала товары из Польши. В результате этой схемы "Укрзалізниця" переплатила более 28,8 млн грн.

Второй эпизод происходил по аналогичному принципу, но с привлечением другой подконтрольной компании, которая поставляла продукцию через турецкого производителя. В этом случае к схеме, по данным следствия, присоединился также действующий на тот момент заместитель министра экономики, роль которого заключалась в содействии сокрытию альтернативных более выгодных предложений на рынке. В рамках этого эпизода цена за килограмм продукции выросла примерно с 30 грн до 55 грн, а переплата составила более 35,1 млн грн.

Всего по двум эпизодам убытки государству оцениваются почти в 64 млн грн. После получения средств, по материалам следствия, они выводились на иностранные счета компаний с признаками фиктивности. Таким образом происходила легализация незаконно полученных доходов.

Напомним, правоохранители разоблачили эту схему еще в августе 2023 года. Досудебное расследование продолжалось до декабря 2024 года. Дело рассматривают как пример злоупотреблений в сфере государственных закупок в период военного положения, когда скорость принятия решений сочеталась с повышенными рисками коррупции и отсутствием надлежащего контроля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!