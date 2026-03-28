"Нафтогаз" заявил о массовых атаках РФ на газодобычу: есть погибший

Россия уже третьи сутки подряд массированно атакует газодобывающие активы Группы Нафтогаз на Полтавщине. Ночью и утром враг бил дронами по трем производственным предприятиям.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении группы компаний "Нафтогаз". "К сожалению, во время одной из атак россиянеубили нашего коллегу – 55-летнего Романа Чмихуна, оператора технологических установок. Глубокие соболезнования родным, близким и всему коллективу. Это уже вторая болезненная потеря для нас только на этой неделе", – отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

На месте работают все соответствующие службы. Работу атакованного оборудования остановлено, продолжается ликвидация последствий. Отметим, атаки на газовую инфраструктуру начались еще до начала отопительного сезона и продолжаются до сих пор.

Отключений газа не будет

Никакихограничений газоснабжения пока нет и они не планируются ни на Полтавщине, ни в любом другом регионе Украины.

В компании подчеркивают, что несмотря на регулярные атаки со стороны России на газовую инфраструктуру, все потребители обеспечиваются природным газом в полном объеме. Газотранспортная система работает в штатном режиме, а специалисты постоянно ликвидируют последствия повреждений, вызванных вражескими ударами. Поэтому любые заявления о массовых или плановых ограничениях газа для населения являются безосновательными.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время с 1 марта украинцы – клиенты "Нафтогаза" (а таких по стране подавляющее большинство – 98% от общего количества абонентов) будут платить за газ по прежнему тарифу – 7,96 грн/кубометр. Таким же он будет как минимум до 30 апреля 2026 года – ведь именно до этого срока компания продлила действие тарифного плана "Фиксированный".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!