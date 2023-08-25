Надо решить проблему долгов перед 'зеленой' генерацией, позволяющей в дневные часы не испытывать дефицита, – Прокип

иВласти должны продолжить разрешение долгового кризиса и предотвратить коллапс на рынке электроэнергии. Об этом в блоге заявил Андриан Прокип, эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего.

Видео дня

По его мнению, особую угрозу представляют нарастающие финансовые проблемы, в том числе среди государственных компаний сектора энергетики, где долги обсчитываются десятками миллиардов гривен - Энергоатом, Центрэнерго, "Укрэнерго", "Гарантированный покупатель".

"Укрэнерго" тоже является звеном огромных долгов: компания должна ГП "Гарантированный покупатель" ("Гарпок") за услугу обеспечения увеличения производства электрической энергии из альтернативных источников уже 25 млрд грн. В условиях ремонтной кампании в энергосистеме сегодня в дневные часы мы не испытываем дефицита именно благодаря солнечным электростанциям", – подчеркнул Прокип.

Он добавил, что власти начали предпринимать определенные шаги по разрешению кризиса и предотвращению коллапса рынка.

"Однако важно не остановиться на полпути и не оглядываться в сторону "списания всего и всем", ведь свет взаймы когда-то, да и закончится", - подчеркнул эксперт.

Как сообщалось, президент "Энергоатома" Петр Котин 17 августа заявил, что компания планирует начать в сентябре процесс погашения долгов перед поставщиками электроэнергии для населения и планирует завершить этот процесс до конца года. При этом до конца августа компания обнародует график погашения накопленной задолженности.