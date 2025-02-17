Надеяться на удешевление не стоит: в Украине переписали цены на ключевые продукты

Цены на огурцы и зеленый лук в Украине продолжают расти, в частности, огурцы подорожали с 85-140 до 95-140 гривен за килограмм из-за сокращения предложения. В то же время мандарины и киви также стали дороже, их стоимость выросла из-за ограниченного предложения и спроса.

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Об этом пишут аналитики EastFruit. Один из главных факторов, который повлиял на цены на овощи – это накопление запасов импортного томата на складах, что заставило продавцов снизить цены.

Как результат, цена на томаты снизилась с 85-90 гривен за килограмм до 75-80 гривен. Подобные изменения наблюдались и на рынке сладкого перца, где нижний ценовой предел упал со 140 до 135 гривен за килограмм.

Однако цены на некоторые другие овощи, в частности, огурцы, продолжили расти. Если раньше салатные огурцы продавались по 85-140 гривен за килограмм, то теперь цена колеблется между 95 и 140 гривнами. Этот тренд стал заметен уже вторую неделю подряд, и сейчас наблюдается устойчивое повышение цен на тепличные огурцы.

Что касается зелени, то цены на укроп и петрушку снизились. Верхний предел цен на эти продукты упал с 300 гривен за килограмм до 250 гривен. В то же время, цена на зеленый лук выросла, с нижней границы 80 гривен за килограмм до 100 гривен. Такие колебания свидетельствуют о том, что сезонные изменения влияют на рынок не только основных овощей, но и зелени.

Во фруктовом сегменте произошли изменения в ценах. Ухудшение качества яблок в хранилищах активизировало их продажу, но из-за низкого спроса цены на эти фрукты несколько снизились. Верхний предел цен на яблоки снизился с 35 до 30 гривен за килограмм. Однако виноград, напротив, подорожал из-за ограниченного предложения. Цены на него выросли со 165-180 гривен за килограмм до 180-250 гривен за килограмм.

Что касается цитрусовых, то цены на мандарины повысились. Мандарины стоят теперь от 60 до 145 гривен за килограмм по сравнению с предыдущей неделей, когда их цена была от 55 до 125 гривен за килограмм. Цены на киви также выросли, поднявшись со 100-105 до 105-270 гривен за килограмм.

В целом цены на овощи и фрукты будут продолжать меняться, в зависимости от сезонных факторов и спроса на рынке. Ожидается, что цены на импортные овощи, в том числе томаты и перец, могут оставаться стабильными или немного снижаться из-за высокого предложения. В то же время, цены на огурцы и зеленые овощи, вероятно, продолжат расти.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине ожидается подорожание яиц. По прогнозам, это произойдет в конце апреля – из-за роста спроса перед Пасхой.

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