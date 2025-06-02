На украинских АЗС отказались от старой цены на бензин: сколько теперь стоит литр

За выходные на украинских АЗС подешевел бензин А-95 – однако минимально. Так, в понедельник 2 июня они продают его в среднем по 54,55 грн/л, что на 1 коп. ниже цены пятницы 30 мая. В тоже время, в экспертной среде ожидают, что в течение текущей недели (2-8 июня) заправки не будут существенно менять стоимость топлива – причем даже несмотря на то, что на рынке наметилась предпосылка к росту цен.

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Об этом говорится в материале delo.ua. Отмечается: крупные сети АЗС, "импортирующие качественный спиртовой бензин", не будут повышать цены, поскольку им приходится конкурировать с производителями

Одновременно, подчеркивается, на рынке существует и предпосылка для снижения стоимости бензина. Однако АЗС на это, отмечается, также не пойдут – из-за падения продаж.

"Если бы сейчас объемы продаж были такие как в прошлом году, то можно было бы ожидать снижения цен. Но продажи упали, а единственная легальная возможность компенсировать это падение – расширить маржу", – объяснил основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин.

Сколько стоит бензин на АЗС

В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", 2 июня крупные сети АЗС разливают бензин по 49,5-57,99 грн/л. Дороже всего:

WOG, ОККО, Рур груп – 57,99 грн/л;

Shell – 57,95 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках Укр-Петроль – 49,5 грн/л. А также Авантаж 7 – 49,95 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине массово продают поддельное топливо – АЗС с фальсификатом выявлены по всей стране. Больше всего – во Львовской области. Там таких заправок обнаружено 87, что составляет сразу 20% от общего количества в Украине.

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